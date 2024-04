Mean Jeans – Blasted

Der Punk Rock Export aus Portland mit dem Bandnamen Mean Jeans dreht nunmehr seit 15 Jahren seine Kreise. Sechs Alben haben die Musiker seitdem ausgespuckt und zelebrieren einen wunderbar Old School getränkten US-Punkrock, der dem Mainstream-Studenten-Sound um mehrere Meilen ausweicht. Das Trio um den Gitarristen Billy Jeans hat verstanden, dass es überall auf der Welt noch Anhänger des ungeschliffenen Punkrocks mit nordamerikanischer Attitüde gibt. Sexy, wild, aber zum Glück kein Stück billig, lassen sie Blasted für sich sprechen. In 31 Minuten hüpfen sie durch 15 Sequenzen. Veröffentlicht wurde das hyperaktive Intermezzo Anfang Februar über Fat Wreck Chords / Edel und hat unterschiedliche Meinungen zurückgelassen. Grundsätzlich kam die Platte gut an und genau deshalb wollen wir selber mal schauen, ob der positive Eindruck gerechtfertigt ist.

Modern, mit einer kleinen Klischee-Prise springen Mean Jeans durch die frühen Neunziger-Punkrock-Zeiten, die in den USA so manche Legende ausgespuckt haben. So lange gibt es die Formation noch gar nicht, wie weiter oben bereits erwähnt, das ändert jedoch nichts an ihrer Haltung, mit dem Unterschied, dass sie von Blink 182 oder auch Sum 41 eine mehr als gute Handbreit Abstand nehmen. Ungeschliffener, ausgelassener und ohne unnötige Ketten rollen da Tracks wie Blasted To The Moon oder Look What Punk’s Done To You über den Hörer hinweg. Die irische Note im US-Gewand ist cool umgesetzt und das Tanzbein steht niemals still. Im Bewegungsrausch, mit perversen Refrains, geben die Jeans Brüder Vollgas. Living Large On A Credit Card und Pop Punk Casualty beenden den geselligen Sprint durch Blasted. Einfache Nummern werden mit Charme versehen, neues darf man dabei nicht erwarten. Für moderne Punker, die gerne ein Guinness ziehen, könnte die Scheibe jedoch das eine oder andere Mal rauf- und runterlaufen. Grundsätzlich fehlt mir hier ein wenig der Mut, doch mal einen noch weiter entfernten Weg zu gehen als den, der seit 30 Jahren von verschiedensten Truppen gegangen wird.

