Peter Garrett – The True North

Der australische Sänger Peter Garrett hat 1976 Midnight Oil gegründet und ist zudem ein Politiker. Neben diesen beiden Tätigkeiten hat der Musiker auch solo 2016 mit A Version Of Now gefeiert. Auf einem Bein kann man bekanntlich nicht stehen und so serviert der charismatische Frontmann aus Down Under seinen zweiten Longplayer unter eigener Flagge. The True North kommt auf 36 Minuten Spielzeit, in denen neun Kompositionen zum Tragen kommen. Veröffentlicht wurde der Longplayer bereits am 15.03.2024 über Sony Music.

Mit The True North und Paddo startet Peter Garrett in sein eigenes neues Abenteuer. Bedacht, ruhig und mit vielen bodenständigen Folk-Rock-Elementen hat er den Anker schon zu Beginn geworfen. Geerdet laufen Innocence Parts 1 & 2 und Hey Archetype warm. Mir persönlich fehlen bereits jetzt ein paar zündende Refrains oder andere Höhepunkte, um den Hörer bei Laune zu halten. Lagerfeuerrock, grooviger Folk und viele klassische Einflüsse prägen diese Session. Technisch stark, aber höhepunktarm, laufen die Tracks hintereinander weg. Der wildeste Sprung gelingt mit Permaglow, der Weg wird mit Human Playground jedoch nicht fortgeführt, schnell geht Peter zurück zu seinem rockigen Soft-Rock-Slalom. Mit Currowan und Meltdown bleibt die Leichtigkeit bestehen. Everybody möchte da zum Abschluss auch nichts ändern. Der rote Faden wird konsequent gespannt, die zügigsten Nummern lauten Permaglow und Currowan und beleben die Platte. Fans von Midnight Oil werden auch hier die Stimme von Peter Garrett lieben, müssen jedoch in der Ausrichtung Kompromisse eingehen. Die persönliche Reflexion, der Mut zu vielen vertonten Gedanken und die authentische Umsetzung machen The True North interessant, auch wenn keiner der Songs aus dem Gebilde herausstechen kann.

