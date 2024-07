Status Quo – Live At Westonbirt Arboretum (Vol. 3 Official Archive Series)

Status Quo setzen in diesem Sommer ihre Vol. 3 Official Archive Series mit der Veröffentlichung ihrer Show Live At Westonbirt Arboretum fort. Passend zu ihrer Sommertour, die sie auch zu uns nach Deutschland führt, gibt es das Livematerial für eure Sammlung. Das Konzert wurde im Rahmen ihrer In Search Of The Fourth-Tour am 22.07.2008 zelebriert und steht seit dem 12.07.2024 jedem Fan über Ear Music zur Verfügung. In über 100 Minuten steht immer wieder Gründer und Sänger Francis Rossi, der mit seinen Kollegen durch die vielen Klassiker führt. Seit über sechzig Jahren beleben, prägen und dominieren die Künstler aus London das Genre. Die aktuelle Veröffentlichung ist limitiert. Die Auflage besteht aus 3-fach Vinyl (2.500 Stück weltweit) wie auch als Doppel-CD (7.000 Stück).

Wie man es von allen Veröffentlichungen dieser Reihe gewohnt ist, enthält auch dieser Konzertmitschnitt reichlich Hits. Nach dem Intro macht sich bereits Caroline breit, dem direkt im Anschluss The Wanderer folgt. Ein Klassiker jagt den anderen und das in einer knisternden Liveatmosphäre. Der dritte Streich von Andy Bown und John ‚Rhino‘ Edwards setzt noch einen darauf. Rain leitet perfekt in Beginning Of The End ein. Die erste CD kommt auf zwölf Tracks, die mit Paper Plane und The Proposing Medley enden. Auch die zweite Scheibe hat einiges zu bieten. Ein cooles Schlagzeugsolo, Whatever You Want und Down Down bereichern den zweiten Silberling. Mit Fotos von Christie Goodwin wird das schicke Digipack weiter aufgewertet. Jede Liveperformance aus der Serie wurde von Eike Freese und Laurin Halberstadt in den Chameleon Studios in Hamburg neu abgemischt und gemastert. Das Klangbild ist fantastisch und holt den Hörer sofort ab. Live At Westonbirt Arboretum ist bislang mein persönlicher Höhepunkt der Serie.

