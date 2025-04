From Fall To Spring: veröffentlichten besondere Version des Songs „Incomplete“ von Backstreet Boys

From Fall To Spring haben eine besondere Version des Hits Incomplete von Backstreet Boys veröffentlicht. Der Song wurde ursprünglich für die Vorentscheidung zum ESC 2025 erstellt und vereint die charakteristischen Metalcore-Elemente der Band mit emotionalen Melodien und kraftvollen Vocals.

Seht euch das Video zu Incomplete hier an:

Hier könnt ihr Incomplete streamen.

Neben ihren Festivalauftritten in ganz Europa, darunter Nova Rock, Barcelona Rock Fest, Resurrection Fest, Taubertal Festival und viele weitere, werden From Fall To Spring im Oktober 2025 ihre erste internationale Headline-Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich starten. Die Tour beginnt am 22. Oktober in Bochum, Deutschland, und umfasst Stopps in Städten wie Köln, Hannover, Hamburg, Eindhoven, London und Manchester. Tickets für mehrere Shows sind bereits ausverkauft, was die wachsende Beliebtheit der Band unterstreicht.

Die Termine der kommenden Tour findet ihr hier.

Mit ihrer einzigartigen Interpretation von Incomplete zeigen From Fall To Spring erneut ihr Talent, Kreativität mit rohen Emotionen zu verbinden.

