From Fall To Spring: veröffentlichen ihre brandneue Single „Take The Pain Away“

Die deutsche Breakout-Band From Fall To Spring hat ihre brandneue Single Take The Pain Away veröffentlicht. Der Song bietet eine kraftvolle Mischung aus hochfliegenden Vocals, einem massiven Refrain und ansteckender Energie.

Seht euch das Video zu Take The Pain Away hier an:

Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich mit der Teilnahme der Band an Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?, der Raab-TV-Show, die den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 ermittelt. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus Rock, Metal und modernen elektronischen Elementen erweisen sich From Fall To Spring als starke Konkurrenten, die das Publikum mit ihrer elektrisierenden Performance in ihren Bann ziehen.

Die Band gewinnt weiter an Zugkraft und hat mittlerweile über 160.000 monatliche Hörer auf Spotify, während ihr Debütalbum Rise bis heute über 24 Millionen Streams erreicht hat.

Die Band bereitet sich außerdem auf ihre Europatournee vor, die im Oktober 2025 beginnt. Mit ihrer neuesten Veröffentlichung und ihren Eurovisions-Ambitionen stehen From Fall To Spring kurz vor ihrem bisher größten Durchbruch.

Erlebt From Fall To Spring live:

24.10.25 – Hamburg (DE) – Gruenspan (Selling Fast)

25.10.25 – Eindhoven (NL) – De Effenaar

27.10.25 – London (UK) – The Dome

28.10.25 – Manchester (UK) – Night & Day Cafe

30.10.25 – Antwerp (BE) – Kavka Oudaan

31.10.25 – Paris (FR) – La Maroquinerie

01.11.25 – Cologne (DE) – Carlswerk (Upgrade!)

02.11.25 – Leipzig (DE) – Werk 2 (Selling Fast)

03.11.25 – Frankfurt (DE) – Das Bett

05.11.25 – Zurich (CH) – Exil

06.11.25 – Stuttgart (DE) – Im Wizemann (Selling Fast)

07.11.25 – Prague (CZ) – Palac Akropolis

09.11.25 – Munich (DE) – Backstage (Selling Fast)

11.11.25 – Warsaw (PL) – Hydrozagadka

From Fall To Spring online:

https://www.facebook.com/from.fall.to.spring

https://www.instagram.com/from.fall.to.spring

https://www.fromfalltospring.de