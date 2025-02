The Dark: veröffentlichten ihre selbstbetitelte Debüt-EP

The Dark aus Los Angeles haben am 23. Februar ihre mit Spannung erwartete selbstbetitelte Debüt-EP über Arising Empire veröffentlicht und damit ihren Platz als einer der aufregendsten neuen Acts im Rockbereich gefestigt. Die von Craig Johns Jr. und Alan Ashby (Of Mice & Men) gegründete Band liefert einen eindringlichen und zugleich elektrisierenden Sound, der Einflüsse von Nine Inch Nails, White Zombie, Deftones und Health enthält.

Seht euch den vollständigen Stream zu The Dark hier an:

Die erste Single der EP, Chemicals, schlug bei ihrer Veröffentlichung hohe Wellen, wurde in der BBC Radio 1’s Rock Show mit Daniel P Carter erstmals gespielt und erreichte in kürzester Zeit über 400.000 Spotify-Streams. Die apokalyptische Liebesgeschichte, die sich in einer zerfallenden Welt abspielt, fand bei den Hörern großen Anklang und brachte die Band auf die Warped Tour 2025, wo sie als Support von Red Jumpsuit Apparatus auftraten.

Nach diesem Erfolg wurde es mit Slip Away noch düsterer, das sich mit Selbstzerstörung, Sucht und schmerzhafter Selbsterkenntnis auseinandersetzte. Der Track dominierte das aktive Rockradio und wurde von SiriusXM Octane und anderen großen Sendern in den USA gespielt, was beweist, dass die Musik von The Dark einen wunden Punkt trifft.

