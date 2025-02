Søren Andersen: neues Live-Album „Live In The Homeland“ erscheint im März

Ihr kennt ihn gut. Der allgegenwärtige Gitarrist, Songwriter und Produzent Søren Andersen – oder Soren Andersen, wie man ihn außerhalb von Dänemark nennt. Wenn ihr ihn noch nicht live mit Electric Guitars oder Glenn Hughes (Ex-Deep Purple/Black Sabbath) gehört habt, dann habt ihr ihn vielleicht auf YouTube in einer Folge von Sorens Sunday Sessions gesehen? Ihr könnt ihn auch im Medley Studio in Kopenhagen antreffen, wo er seine tägliche Routine absolviert.

Søren Andersen ist ein Weltklasse-Gitarrist/Produzent/Songwriter, der in Kopenhagen wohnt – wenn er nicht gerade auf Welttournee ist. Er ist einer der meistbeschäftigten Rockgitarristen in ganz Skandinavien. Er ist – und war – auf einigen der größten Bühnen der Welt und in der Gesellschaft einiger der größten Musiker der Branche. In den letzten 15 Jahren war Søren Stammgitarrist von Glenn Hughes und spielte mit Mike Tramp (Ex-White Lion), Marco Mendoza & Tommy Aldridge (Ex-Whitesnake/ Thin Lizzy), Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow), Pretty Maids, The Dead Daisies, The Answer, Dave Mustaine (Megadeth), Eric Martin & Billy Sheehan (Mr. Big), Electric Guitars, Jesper Binzer (D:A:D) und Sanne Salomonsen… Dazu kommen noch eine Menge Gastauftritte mit Leuten von den Red Hot Chili Peppers, Joe Bonamassa, Myles Kennedy und ja, die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Lob gab es von einem Gitarrenkollegen nach der Veröffentlichung von Glenn Hughes‚ Resonate, bei dem Søren natürlich auch Gitarre spielt. Mega-Star und Gitarrenvirtuose Joe Satriani sagte über Sørens Spiel auf dem Album folgendes: „This guitarist is somebody I don’t know and who’s also the co-producer, Soren Andersen. And man, he’s so good… Soren is up there with the classic guitar greats, but Soren is totally into the future. His playing is very natural-sounding, and he manages to perform to the songs while still putting in some crazy textures. His choice of notes is interesting… Every time I put the record on, I go: Hey, I didn’t hear that before“– Große Worte von einer wahren Gitarrenlegende…

Doch nun ist Søren Andersen mit seinem ersten Live-Album unter eigenem Namen am Start: Live In The Homeland. Dabei handelt es sich um den Nachfolger seines von der Kritik hochgelobten Instrumental-Albums Guilty Pleasures aus dem Jahr 2019. Dem Album folgte eine längere Tour im Trio-Format, bestehend aus dem Mann selbst an der Gitarre, Grammy-Preisträger Michael Gersdorff am Bass und nicht zuletzt Powerhouse-Schlagzeuger Allan Tschicaja von Pretty Maids hinter den Drums. Etwas mehr als 100 Auftritte wurden absolviert und einer davon wurde glücklicherweise in Bild und Ton verewigt. Am Freitag, den 28. Mai 2021 um 20:00 Uhr betraten Søren Andersen und die Jungs die Bühne in seiner Heimatstadt Fredericia, vor einem vollen Saal im Eksercerhuset. Die Kameras liefen und die Mehrspuranlage war ein Segen an diesem magischen Abend – denn es war tatsächlich die beste Show der Tour, und dem Trio war schon nach dem ersten Hören klar, dass sich die Veröffentlichung lohnt. Das Konzert ist ein unterhaltsamer Ausflug in das instrumentale Gitarren-Universum mit verboten langen Gitarrensoli, virtuosem Bassspiel – und natürlich dem klassischen Schlagzeugsolo mit allem, was dazugehört. Mit anderen Worten: Alles, was wir lieben. Und das alles mit einer unbändigen Spielfreude und einer seltenen Energie, wie man sie nur von professionellen Spitzenmusikern hört.

Seht euch auch das offizielle Video zur Single Bad Weather hier an:

Bad Weather ist ab sofort unter diesem Link als Stream verfügbar: https://bfan.link/bad-weather

„I’ve rarely been as proud of something as I am of this album”, sagt Søren. „I live and breathe live music, and it’s on the slant boards that it really applies to me. That we delivered such a good concert that night in my hometown, puts me in a really good mood. When I listen to the recordings I hear a trio in top form, we were well into the tour, so I can once again see that hard work pays off in the end. Michael and Allan play like it was the last time in their lives – I couldn’t wish for a better rhythm section. It’s a pleasure to play with the boys. Top-shelf musicians.“

Live In The Homeland – Trackliste:

1. Intro

2. City Of Angels

3. Agent Wells

4. Guitar Solo

5. Satori

6. The Kid

7. Skybar

8. Bad Weather

9. Beirut

10. Drums Solo

11. Birdfeeder

12. Bass Solo

13. 1983

14. Bipolar

15. The Man In Black

16. Outro

Live In The Homeland wird am 14.03.2025 auf Gatefold-Doppel-LP (schwarzes Vinyl limitiert auf 200 Exemplare, transparentes weißes Vinyl limitiert auf 300), CD und digital veröffentlicht. Vorbestellungen sind hier möglich. Im Frühjahr folgt eine Tournee.

Søren Andersen – Live In The Homeland Tour

21.03 Tante Olga, Randers

22.03 Kosmorama, Bramming

28.03 Korsør Kulturhus, Korsør

04.04 Tøjhuset, Fredericia

09.04 Rust, København

10.04 Mono, Aarhus

11.04 Tobaksgaarden, Assens

12.04 Boxen, Holbæk

09.05 Vendelboh0s, Hjørring

10.05 Platform K, Horsens

16.05 Stars, Vordingborg

17.05 Ishuset, Hobro

Soren Andersen – Besetzung:

Søren Andersen – Gitarre

Michael Gersdorff – Bass

Allan Tschicaja – Schlagzeug

