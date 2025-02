Man With A Mission: enthüllen Artwork und Trackliste für ihre neue EP „XV e.p.“, die am 12.03. erscheint

Das Artwork und die Trackliste von Man With A Missions kommender EP XV e.p. (Fifteen E.P.), die am 12. März erscheint, wurde jetzt enthüllt. XV e.p., bestehend aus vier brandneuen Songs, ist die erste neue EP von Man With A Mission seit rund drei Jahren. Neben Reaching For The Sky, der bereits am 29. Januar als Single vorab veröffentlicht wurde, werden mit Vertigo, Circles und Whispers Of The Fake drei neue Songs auf dieser EP enthalten sein. Darüber hinaus wurden auch die Kompositions-Credits veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Songs nicht nur von den Hauptsongwritern der Band, Kamikaze Boy und Jean-Ken Johnny, sondern auch von DJ Santa Monica und Tokyo Tanaka geschrieben wurden.

Darüber hinaus sind als Bonustracks acht enthusiastische Live-Aufnahmen von der letztjährigen North America Tour 2024‚ Kizuna No Kiseki (in Mexico) enthalten. Da MWAM in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bandjubiläum feiern, wird dies eine mit Spannung erwartete Veröffentlichung für die Band sein.

Seht euch das Video zu Reaching For The Sky hier an:

Eine Rockband, bestehend aus fünf ultimativen Lebensformen mit Wolfsköpfen und menschlichen Körpern. Im Jahr 2010 tauchten sie plötzlich in der Musikszene auf und haben seitdem mit bahnbrechenden Live-Auftritten eine unaufhaltsame Dynamik entwickelt. Sie haben auch Titelsongs für zahlreiche TV-Werbespots, Anime, Dramen und Filme geliefert und damit ihre Fangemeinde in einem breiten Spektrum von Zielgruppen erweitert. Ihr Erfolg geht über Japan hinaus, denn sie gaben ihr Debüt in den USA und haben weltweit Aufmerksamkeit erregt. Die Entwicklung der Band geht weiter und führt die Musikszene vorwärts. Im November 2021 und Mai 2022 veröffentlichten sie ihre ersten aufeinanderfolgenden Alben Break And Cross The Walls Ⅰ und Break And Cross The Walls Ⅱ. Im Jahr 2023 arbeiteten sie mit dem Singer-Songwriter Milet an dem Hit Kizuna No Kiseki / Koikogare, der zum Titelsong des Anime Demon Slayer wurde: Kimetsu No Yaiba – Swordsmith Village Arc wurde. Im Jahr 2024 begaben sie sich auf die North America / UK & Europe Tour 2024‚ Kizuna No Kiseki (powered by Crunchyroll). Mit ihren energiegeladenen Auftritten sowohl in Japan als auch international feiert die Band 2025 ihr 15-jähriges Bestehen.

XV e.p. – Trackliste:

1. Vertigo

2. Circles

3. Reaching For The Sky

4. Whispers Of The Fake

North America Tour 2024 – Kizuna No Kiseki (in Mexico)

5. Into The Deep

6. Merry-Go-Round

7. Seven Deadly Sins

8. Blaze (Acoustic Version)

9. Dark Crow

10. Dead End in Tokyo

11. My Hero

12. Kizuna No Kiseki

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Man With A Mission – Besetzung:

Tokyo Tanaka – Leadgesang

Jean-Ken Johnny – Gitarren, Co-Leadgesang, Rappen

Kamikaze Boy – Bass, Hintergrundgesang

DJ Santa Monica – Turntables, Keyboards, Sampling

Spear Rib – Schlagzeug

Man With A Mission online:

Website: https://www.mwamjapan.info/

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://www.instagram.com/mwamofficial/