Koenix: mit neuen Singles erstmals in Wacken

Explosive Folkmusik mit Einflüssen aus Rock, Folktronica und Ska. Exotische Instrumente wie Dudelsack, Sitar und Drehleier nehmen dich mit auf eine atemberaubende Achterbahnfahrt durch die Anderswelt. Dabei setzen die fünf Schweizer Musiker auf eine Mischung aus äußerst tanzbaren Instrumentalnummern und gesungenen Stücken. Sie fordern dich auf, den Alltag zu vergessen, deinen eigenen Wünschen zu folgen und die Welt deiner Fantasie zu entdecken. Vielsprachig. Tanzbar. Einzigartig

Am 26. Juli erscheint die neuste Single der Schweizer Mittelalter-Rock-Band Koenix: Drachenreiter. Mit seinem bisher persönlichsten Song führt Sänger Jonas Martin die Zuhörer*innen in seine Kindheit und verrät ihnen den Grund für seine Liebe zur Phantastik und zur Fantasy-Szene Deutschlands. In der anekdotisch erzählten Geschichte dürfte sich so mancher Fantasy-Fan wiederfinden und die zahlreichen popkulturellen Anspielungen abfeiern.

Mit dem Einsatz der E-Gitarre ist der Sound von Koenix noch rockiger geworden – und bleibt trotzdem einzigartig. Dies vor allem durch Die zahlreichen Folk-Instrumente, welche seit jeher den unverwechselbaren Sound der Band ausmachen. In Hier Und Jetzt werden sie kompromisslos auf den Punkt gebracht und formen eine Hymne auf das Leben, deren eingängiger Refrain zum Mitsingen einlädt.

