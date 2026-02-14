Klaw: veröffentlichen die Vorabsingle „Dead Eyes“ der kommenden EP „Klawstrophy…The B-Sides Of Gods And Creators“

Klaw sind eine Thrash-Metal-Urgewalt aus der Schweiz. Nach dem erfolgreichen Album Gods And Creators legt die Band kurzerhand noch die EP Klawstrophy…The B-Sides Of Gods And Creators nach und rundet damit den Schaffensprozess ab. Die neue Single Dead Eyes ist eine Herzensangelegenheit.

Gitarrist Pat Müller erklärt:

„Dead Eyes ist ein Song über Demenz – eine Erkrankung, die mir als Person große Angst macht. Den schleichenden Verlust von allem, was einen Menschen zu dem macht, was er ist, und die ihm alles nimmt, wofür er sein ganzes Leben gearbeitet hat. Besonders die Phase, in der die betroffene Person die Veränderung noch bewusst wahrnimmt und weiß, dass sie unumkehrbar ist, ist für mich zutiefst beängstigend.“ Zum Song selbst ergänzt er: „Wir wollten mit Dead Eyes einen Song schaffen, der die Grenzen des Thrash Metal für uns erweitert, ohne dabei unsere musikalischen Wurzeln zu verlassen.„