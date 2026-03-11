Burning Witches am 06.03.2026 im Godset Kolding (DK)

Eventname: Kolding Women’s Week

Headliner: Burning Witches

Support: Keinen

Ort: Godset, Kolding, Dänemark

Datum: 07.02.2026

Genre: Heavy Metal, Power metal

Besucher: keine 100

Eintrittspreis: VVK 250,00 DKK

Setliste:

Soul Eater Shame Dance With The Devil Maiden Of Steel The Dark Tower The Witch Of The North Inquisition Release Me Sea Of Lies Evil Witch Lucid Nightmare Hexenhammer Wings Of Steel Burning Witches

Eigentlich haben die Schweizerinnen von Burning Witches ihre Witches And Kings Tour quer durch Europa vor einer Woche in Spanien beendet. Im Rahmen der Kolding Women’s Week stehen die sympathischen Mädels jetzt auch in Dänemark auf der Bühne. Allerdings sind Hammer King heute nicht dabei, sodass es ein entspannter Konzertabend in einer für uns sehr bekannten Location wird. Entspannt ist heute irgendwie alles. Autobahn: nix los, Parkplatz: direkt vor der Tür, Einlass entspannt und guter Platz vor der Bühne. Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Man steht und schwatzt, aber der Saal füllt sich nicht. Was ist los? Das einzige Dänemarkkonzert wurde nicht viel beworben, aber ist der Heavy Metal so out im Königreich? Wo man fragt, nur Achselzucken. Am Eintrittspreis kann es jedenfalls nicht liegen. 250 dänische Kronen langen hier gerade mal für 15 Liter Diesel, 5 belegte Brötchen oder 4 Bier.

Ich werfe einen kurzen Blick auf die Setliste des Abends. Sie wurde leicht umgestellt und um drei Songs gekürzt, ist ansonsten aber nahezu identisch mit der Tour, was ja auch zu erwarten war. Die mystischen Backdrops werden in blaurotes Licht getaucht, während das Intro Sanguini Hominum pünktlich mit dröhnenden Drums, lateinischen Chören und düsteren Gitarrenriffs ins Mittelalter entführt. Die Hexen stürmen anschließend die Bühne und legen mit Soul Eater los. Dabei bewegt sich die Band deutlich in thrashigen Gefilden. Dass der Saal dabei nur spärlich besetzt ist, interessiert sie auf der Bühne scheinbar nicht.

Das brandneue Album Inquisition beschäftigt sich mit der mittelalterlichen Verfolgung von Frauen, religiöser Unterdrückung und dem unerschütterlichen Geist des Widerstands. Von Unterdrückung sind die Witches an diesem Abend allerdings weit entfernt. Ohne Pause folgt mit Shame direkt der nächste Kracher, und erstmals erreicht Laura Guldemonds Stimme schwindelerregende Höhen. Beim düsteren, heavy-groovigen Dance With The Devil wippt, zuckt und bangt die versammelte Fanschar. Kein Wunder, schließlich fordert die Oberhexe mit Teufelsmaske persönlich dazu auf.

Der wilden Energie der fünf Musikerinnen auf der Bühne kann sich ohnehin niemand entziehen. Laura Guldemond ist ständig in Bewegung, springt über die Bühne, kickt in Richtung Publikum, reckt die Faust und heizt die Fans immer weiter an. Gründungsgitarristin Romana Kalkuhl lässt ihre blonden Locken fliegen und liefert sich ein ums andere Mal ein Gitarrenduell mit Courtney Cox. Der Titeltrack Inquisition entfesselt schließlich ein wahres Power-Metal-Gewitter.

Einen starken Kontrast dazu bildet der folgende Song Release Me. Es ist eine komplexe Powerballade, in der Lauras Gesang besonders zur Geltung kommt und die in der Mitte mit einem beeindruckenden Gitarrensolo von Courtney aufwartet. Mit Hexenhammer holt die Band anschließend wortwörtlich den Hammer heraus. Neben der Energie auf der Bühne überzeugt vor allem auch die Rhythmussektion mit Jeanine Grob am Bass und Lala Frischknecht am Schlagzeug. Sie glänzen mit fantastischer Präzision.

Mit dem peitschenden Wings Of Steel geht es schließlich in die Endphase des Konzerts. Nach einer kurzen Pause kehren die Hexen für den letzten Song Burning Witches zurück. Voller roher Energie und Intensität bildet er den perfekten Abschluss eines leider nur 80-minütigen Sets.