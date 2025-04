Sister: veröffentlichen ihren neuen Song „The Way We Fall“

Sister sind zurück und bereit, die Lautstärke aufdrehen! Die Band veröffentlicht endlich die erste Single aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album, und das Ganze geschieht unter ihrem neuen Plattenlabel Icons Creating Evil Art.

Die erste Auskopplung aus dem Album ist der Titeltrack The Way We Fall, der einen Vorgeschmack darauf gibt, was die Fans erwarten können. Lauter, schwerer und wütender als je zuvor. Seht euch das Video zu The Way We Fall hier an:

„This last-minute title perfectly captures the overarching theme of the album, showcasing a heavier and darker side of the band. The Way We Fall describes exactly where Sister is today: heavy, raw, and straightforward, yet still thoughtful and profound. This is truly the sound we have been searching for, and this dystopian anthem all about that final moment when you’re standing at a crossroads, choosing to put it all on red…“, sagen Sister über den Titeltrack The Way We Fall.

Sister haben 2006 angefangen Gestalt anzunehmen und veröffentlichten 2009 ihre Debüt-EP Deadboys Making Noise. 15 Jahre später erhält diese kraftvolle Veröffentlichung die Verehrung, die sie verdient, mit einer neu gepressten Vinyl-Edition, die ein exklusives T-Shirt aus der eigenen Merchandise-Linie der Band, Dead Fashion Industries, enthält. Diese limitierte Edition war in weniger als 24 Stunden ausverkauft – ein wahrer Traum für Sammler!

Das neueste und vierte Studioalbum der Band, Vengeance Ignited, erschien 2021 und wurde von Presse und Fans gleichermaßen begeistert aufgenommen. Die Freude wurde jedoch durch Frustration gedämpft, da die Covid-Pandemie ihre Tourpläne durcheinanderbrachte. Doch es gab auch einen Silberstreif am Horizont! Im Januar 2022 wurde der Song Would You Love A Creature von Sister in der DC-Comics-Serie Peacemaker von HBO vorgestellt, was den Streaming-Zahlen der Band einen massiven Schub gab und sie fest in der US-Rockszene verankerte. Nach der Veröffentlichung des neuen Albums plant die Band, so viel wie möglich auf Tour zu gehen. Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Sister eine epische Show vorbereiten, die euch alle total mitreißen wird!

Mehr Info zu Updates kommenden Releases und Tourdaten etc., erfahrt ihr auf den Social-Media-Kanälen der Band.

Sister Besetzung:

Jamie Anderson – Gesang

Cari Crow – Schlagzeug

Fredrick Hiitomaa – Bass

Axl Ludwig – Gitarren

Facebook: https://www.facebook.com/sisterband

Instagram: https://www.instagram.com/sister_official