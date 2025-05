Sister: veröffentlichen „Blood Sacrifice“ und kündigen Album an

Macht euch bereit, richtig Gas zu geben – Sister sind zurück mit voller Kraft! Sie veröffentlichen die zweite Single, den Nachfolger ihrer erfolgreichen ersten Single The Way We Fall, aus ihrem mit Spannung erwarteten kommenden Album unter ihrem neuen Plattenlabel Icons Creating Evil Art.

Blood Sacrifice ist die zweite Single des neuen Sister-Albums They Way We Fall. Dieser Horror-Metal-Knaller geht von Anfang bis Ende in die Vollen.

Die Band zu Blood Sacrifice: „Dieser Song und seine Botschaft sind angesichts der Menschen, die auf den Straßen und in den Feldern sterben, aktueller denn je. Blood Sacrifice handelt vom Untergang von Zivilisationen, davon, wie sich die Geschichte ständig wiederholt, von korrupten Herrschern und den schlimmsten Abschaum der Menschheit, der unter uns wandelt. Die Frage ist: Wer wird den Preis dafür zahlen?“

Das neue Album They Way We Fall erscheint am 21.11.2025.

Sister gehen diesen Herbst auf Tour – Und es wird wild!

Skandinavien, macht euch bereit! Die Metal-Chaosmaschine Sister ist zurück mit voller Kraft – und dieses Mal haben sie Wednesday 13 mit im Gepäck. Horror-Punk-König trifft auf rohen Rock ’n’ Roll in einer doppelten Dosis Chaos, Leder und unerbittlichen Riffs.

Nach einigen exklusiven Shows ist es endlich Zeit für eine ausgewachsene Tour. Diese langjährigen Tourbegleiter sind bereit, die nördlichen Nächte zum Beben zu bringen – und glaubt uns, das wollt ihr nicht verpassen.

„Wenn ihr bluttriefenden, dreckigen Rock’n’Roll vom Feinsten wollt, dann dürft ihr diese Tour nicht verpassen. Skandinavien, macht euch bereit!“

Sister live 2025:

Sat 11.10 SWE Karlskrona, Brinova Arena (The Ultimate Rockfest).

Wednesday 13 w/ Sister – Scandinavia 2025:

Fri 17.10 – Oslo, Norway, Parkteatret

Sat 18.10 – Karlstad, Sweden, Nöjesfabriken

Sun 19.10 – Stockholm, Sweden, Kollektivet Livet

Tue 21.10 – Helsinki, Finland, Tavastia

Wed 22.10 – Tampere, Finland, Olympia

Fri 24.10 – Sundsvall, Sweden, Club Destroyer

Sat 25.10 – Linköping, Sweden, Platens.

More dates to be announced.

