Unantastbar – Für Immer Wir

Die österreichische Punkrock-Band Unantastbar schreibt seit 21 Jahren Geschichte. Joachim „Joggl“ Bergmeister aus Brixen hat als Sänger bereits das Debütalbum Niemals Wie Ihr! in Stellung gebracht. Das Genre wurde um das Jahr 2006 mit diversen neuen Bands überschwemmt, die mit punkigem Deutschrock punkten wollten. Viele sind sofort wieder in der Versenkung verschwunden. Der Grund liegt auf der Hand, das Niveau war leider viel zu oft dürftig, Ausnahmen gab es nur wenige. Einer dieser Lichtblicke ist Unantastbar, die sofort darauf bedacht waren, nicht in der breiten Masse mitzuschwimmen und mit billigen Parolen das zu machen, was eben alle machen. Das Quartett wuchs an seinem Zuspruch und ist immer noch als Team zusammen unterwegs. Das ist ein zusätzlicher Faktor, der die Truppe stark macht. Mit dem elften Album Für Immer Wir setzen sie ihren Weg weiter fort. Dafür gibt es dreizehn neue Tracks, die vom klassischen Pop-Punkrock bis zum voluminösen Stadion-Deutsch(Rock) führen.

Kurze Songs legen das Fundament für den Sturm auf Platz 1 in den Albumcharts. Von Für Immer Wir hat eine große Bürde zu tragen. Die letzten drei Alben schafften es allesamt auf Platz 2, das soll jetzt im vierten Versuch geändert werden. Ebenfalls beachtlich, dass es alle Werke bislang in die Top 40 der deutschen Albumcharts geschafft haben. Die Ergebnisse in ihrer Heimat und in der Schweiz lesen sich ebenfalls beachtlich. Wenn eine Band es geschafft hat, dass dieses Genre weiterlebt, dann diese sympathischen Männer aus der Alpenregion. Gute Laune, satte Riffs und ein krachender Opener Ich Will Nicht. Mutig werden alle Lebenslagen besungen. Der Finger wird mahnend erhoben, das Tanzbein geschwungen und allen Emotionen freier Raum gelassen. Der Letzte Macht Das Licht Aus schließt die Tür, um mit Für Immer Jung eine andere zu öffnen. Das Niveau der Lyrics hoch, lassen Unantastbar die Zügel nicht schleifen. Satte Refrains setzen sich ins Ohr. Der Kopf wird eingeschaltet und das Trommelfell getriggert. Einmal gestartet, bekommen Fans die ganze Ladung des geliebten Unantastbar Zaubers serviert.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Unantastbar – Für Immer Wir in unserem Time For Metal Release-Kalender.