Rash Panzer: sind „Back On The Rocks“ remastered

Die Rock ’n‘ Roll -Maschine von Rash Panzer läuft laut und wie geschmiert!

Nur Monate nachdem ihr neuestes Album Born To Rock ’n‘ Roll brandheiße Riffmuster in die Musikwelt gestanzt haben, holen die Schweizer Hardrock-Legenden zum nächsten Streich aus: Ihr Meisterwerk Back On The Rocks von 2013 steckt remastered in den Startlöchern, um die schwieligen Ohren von Hardrockfans rund um den Globus ganz neu zu begeistern.

JJay, Bandleader und Sänger von Rash Panzer erzählt: „Die Geschichte des Albums Back On The Rocks ist eine lange Geschichte. 2013 haben wir beschlossen, Songs aufzunehmen, an denen Renato Dani und ich seit Jahren gearbeitet haben. Wir dachten, wir hätten die Zauberformel aufgegriffen, die uns den Erfolg der EP Rock ’n‘ Roll Street mit Dennis Weinreich garantiert hatte. Er gab uns 1988 diesen absolut großen Sound auf der EP. Das einzige Problem war, dass er in der Zwischenzeit ernsthafte gesundheitliche Probleme hatte und nicht wie erwartet die gesamte Produktion übernehmen konnte. Nach den letzten beiden Alben, mit dem großartigen Serge Morattel entschlossen wir uns, dieses Album komplett neu aufzuziehen. Back On The Rocks wurde nicht nur remastered, sondern auch bis auf drei Tracks remixed und ich hatte das Vergnügen, einige Vocals neu aufzunehmen.“

Und dass die Band trotz ihrer Liebe zu handgemachtem Klang immer noch überaus beliebt ist, beweisen unter anderem die gefeierten Lyricvideos zu ihrem letzten Album mit weit über 100.000 Views auf YouTube.

Back On The Rocks ist ab jetzt im Handel auf Vinyl und CD erhältlich.