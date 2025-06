Rash Panzer: veröffentlichen neue Single „Gimme Some Ligh“aus ihrem Albumklassiker „Back On The Rocks“

Die neueste Single Gimme Some Light der Schweizer Kultrocker Rash Panzer knallt einfach, anders kann man es nicht formulieren.

Trocken schraubt sich das beinahe bluesrockige Riff der Strophe durch den stampfenden Groove bis schließlich der mehrstimmige, titelgebende Refrain übernimmt. Dazwischen verdreht einem natürlich noch die eine oder andere Soundperle in Form eines Gitarrensolos den Kopf.

Gimme Some Light ist die erste Single des gerade eben erst remastered erschienenen Albumklassikers Back On The Rocks von 2013. Seht euch das zugehörige Video hier an:

Dabei wurden nicht nur beinahe alle Songs von Serge Morattel einem aufwändig Remix unterzogen, sondern auch einige Vocaltracks von JJay, Bandleader und Sänger der Band ganz neu eingesungen. Für alle Freunde der schwarzen Magie gibt es Back On The Rocks natürlich nicht nur auf CD, sondern auch auf Vinyl zu kaufen.

Die Geschwindigkeit des kreativen Outputs von Rash Panzer ist allerdings schwindelerregend. Gerade erst kam Born To Rock ’n’ Roll, der Nachfolger des Comeback-Albums Liberation von 2023 auf den Markt, da sind die Jungs auch schon wieder im Studio und arbeiten an neuem Material.

Solange es Bands wie Rash Panzer gibt, muss man sich jedenfalls weder um die Vergangenheit, noch um die Zukunft der harten, handgemachten Rockmusik irgendwelche Sorgen machen.

Rash Panzer online:

https://www.rashpanzerofficial.com/