Rash Panzer: Schweizer Hardrock-Band mit neuem Album und Tour

Sie waren und sind „Born To Rock ’n‘ Roll“: Rash Panzer, die Schweizer Hardrock-Legenden um Mastermind Jjay, haben nur ein Jahr nach ihrem erfolgreichen Album Liberation ein neues Album veröffentlicht, dessen Titel nicht besser gewählt sein könnte.

Und die Rockkritiker sind sich einig – von Break Out bis Rock It, von Musix bis Hardline: „Das ist ein Meisterwerk des Hardrock“. Der saftige Sound auf „Born to Rock ’n‘ Roll“ hat wieder alles zu bieten, was Rash Panzers Rockmaschine ausmacht: brettharte Riffs, die richtige Dosis Frontalgesang und den hämmernden Rhythmus. Rash Panzer nehmen mit den Songs ihrer neuen CD wieder einmal keine Gefangenen.

Das fünfte Album des Genfer Power-Rock-Combos rockt hart – mehr als 40 Jahre nach der Gründung der Band! Auch nach 40 Jahren Bandgeschichte haben Rash Panzer aus der Schweiz kein bisschen nachgelassen. Born To Rock ‚N‘ Roll ist ihr neuestes Album. Nicht nur Fans von Aerosmith oder AC/DC werden von den Kompositionen von Sänger JJay Guertchakoff und Ausnahmegitarrist Renato Dani restlos begeistert sein. Im Gegensatz zu anderen Sängern über 60 hat die kraftvolle Stimme des Sängers nicht im Geringsten an Qualität eingebüßt.

Die Schweizer Rock-Ledernacken liefern seit vier Jahrzehnten harte, kraftvolle und handgemachte Rockmusik. Nach ihrer ersten EP 1988, Rock ’n‘ Roll Street, produziert von Dennis Weinreich (Jeff Beck, Procol Harum usw.) und einer US-Ostküstentour, schafften sie es in die US-Charts. Es folgten das Album Rated X – produziert von Rudy Lenners (Scorpions usw.) – und das Live-Album Wild, Raw And Live. Das gefeierte Album Back On The Rocks wurde 2013 veröffentlicht. Mit Born To Rock ’n‘ Roll beweist die Band, dass Rash Panzer eine feste Größe im Kanon unsterblicher Rockmusik ist. Und eine Tour, die sie 2025 auch nach Deutschland führen wird, wird dafür sorgen, dass das so bleibt!