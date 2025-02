Fabulous Desaster: neues Album „Crucify This!“ erscheint am 17.04.2025

Das Warten auf ein neues Album der BonnArea Thrasher Fabulous Desaster hat ein Ende!

Über sechs Jahre nach ihrem letzten Longplayer Off With Their Heads steht endlich der Nachfolger in den Startlöchern. Elf Songs mit einer Spielzeit von knapp 46 Minuten warten darauf, auf die Menschheit losgelassen und jedem Thrash Metal Maniac, der schon beim Bandnamen schwitzige Finger bekommt, um die Ohren geblasen zu werden! Das neue Album trägt den Titel Crucify This! und wird am 17. April via MDD veröffentlicht. Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde das Ganze wie schon die Vorgänger vom Armin Rave im Soundsight Studio. Einen ersten Blick auf das, erneut vom guatemaltekischen Künstler Mario W. Lopez M. gestaltete Coverartwork findet ihr anbei! Eine erste Kostprobe gibt’s schon bald – stay tuned!

Links:

http://fabulousdesaster.de

https://facebook.com/fabulousdesaster

https://www.instagram.com/fabulousdesaster/