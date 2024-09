Presented by TFM.rocks: Thrashtember am 21.09.2024 im Florinsmarkt, Koblenz (Vorbericht)

Künstler: Fabulous Desaster, Hateful Agony, DDDR

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstrasse 16, 56068 Koblenz

Datum: 21.09.2024

Genre: Thrash Metal, Crossover

Kosten: 15 Euro VVK, 17 € AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Ein geiles Sahneschnittchen gibt es für Thrashliebhaber am 21.09.2024 im altehrwürdigen Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt. Die Fans feiern dann den Thrashtember gleich mit drei Bands:

Wahnsinnig schnell ist die Thrash Adaption von Fabulous Desaster. Ein tolles Riffing zeichnet die Band aus. Dazu ein erfrischendes Screaming des Sängers, welches den Fans im positiven Sinne durch Mark und Bein geht. Bei dem Bandnamen Fabulous Desaster muss man natürlich an das legendäre Album von Exodus denken und das darf man berechtigterweise auch! Mit ihrem letzten Album Off With Their Heads (hier) konnten die Bonner richtig überzeugen!

Die Münchener Thrasher Hateful Agony sind bereits eine Institution in der Underground Thrash Szene. Die Band besteht bereits seit 1997 und hat demnach 27 Jahre auf dem Buckel. Saitenspieler kamen und gingen in den 27 Jahren, auch 2023 wurde da nochmals die Axt angesetzt. Von der Originalbesetzung ist nur noch Hateful Tom (Schlagzeug) verblieben. Bereits sieben Alben verausgabt, werden sie die Fans mit einem Old School Thrash Metal verzücken, der gelegentlich auch mit anderen Metalzutaten bestückt ist! Der Florinsmarkt wird an diesem Abend bestimmt zum Home Sweet Hell, so jedenfalls der Titel ihres letzten Albums.

Als dritte Band an diesem Abend sollte eigentlich noch Deutschlands hässlichste Boygroup, die Mainzer Thrashinstitution Purify den Florinsmarkt leerfegen. Die mussten leider kurzfristig absagen, da anderweitige Verpflichtungen einzelner Bandmitglieder bestehen. Ihr Bassist Bass-T (Thomas Glaser) lässt es sich allerdings nicht nehmen, den Florinsmarkt zu fegen. Mit seiner Crossover Band DDDR hat er ein Korn gefunden und springt mit der Band für die faulen Purify ein. Mit DDDR heißt es Crossing All Over. Die Jungs zeigen ihre Hommage an die Neunziger, das Jahrzehnt, in dem die musikalischen Grenzen neu ausgelotet wurden und einfach alles möglich erschien. Durch den Ausfall von Purify ist es nun möglich, dass DDDR im Florinsmarkt an diesem Abend erscheinen.

Also Metalheads aus Koblenz und Umgebung schüttelt eure müden Knochen: erscheinen sie, oder weinen sie!