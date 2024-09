Imperial Triumphant – Vile Luxury (Redux 1924)

Stress in reinster Musikform, dafür stehen Imperial Triumphant, die mit Vile Luxury (Redux 1924) das Zucken der Muskeln weiter forcieren. So viel ist klar, wer entspannt eine Platte auflegen möchte, sollte einen möglichst weiten Bogen um diese Veröffentlichung machen. Der Progressive Black Metal, mit stets unkonventionellen Klängen, ist nichts für schwache Nerven. Lärm ist ein guter Vergleich, auch wenn dieser sehr hart ausfällt, aber nichts anderes machen die Amerikaner mit ihrem experimentellen Soundbild. Veröffentlicht wurde dieser Todesstrudel bereits im Mai über Century Media Records. In 56 Minuten ziehen die Künstler wortwörtlich alle Register. Die Redux 1924 Version ist dabei noch anstrengender als das Original von 2018. Wer sadistisch veranlagt ist, bei dem dürften Imperial Triumphant tödliche Freudenschreie hervorrufen.

Begonnen mit Swarming Opulence und Lower World bekommt man gleich den kalten Atem von Vile Luxury (Redux 1924) zu spüren. Hier ist nicht nur Schluss mit Lustig, Spaß ist gänzlich verboten. Immer weiter, wilder und verrückter zerlegt das Trio die Kultplatte, die in der Erstauflage wegging wie warme Semmeln. Der Sound wurde beim Re-Release noch einmal aufgearbeitet und mir persönlich gefällt die 2018er-Version persönlich besser, auch wenn der Redux 1924 ein wenig hochwertiger ausfällt. Der Hörspaß ist bei beiden Veröffentlichungen bis an die Schmerzgrenze gegangen und überschreitet diese nicht zu knapp. Den Hörer treibt der Schmerz in den Wahnsinn. Irre Klänge, konfuse Klangwände und kaum greifbare Handlungswechsel fordern einmal mehr alles vom Konsumenten ab. Die Idee hinter Imperial Triumphant ist klar, das Erfolgsrezept nicht greifbar und der Kultstatus zumindest für mich schwer nachzuvollziehen. Wer Vile Luxury (Redux 1924) mehrfach am Stück durchhört, braucht entweder einen guten Psychologen oder ist so weit abgestumpft, dass dieser eh nicht mehr helfen würde. Was man Imperial Triumphant lassen muss, das, was sie machen, ist zweifelsohne mit einer prägnanten Handschrift versehen, die einen hohen Wiedererkennungswert hat.

