Suidakra: neues Album „DarkanakraD“ erscheint am 07.11.2024

Auf den Monat genau 30 Jahre nach Bandgründung legen uns die deutschen Melodic/Celtic Death Metaller von Suidakra am 7. November mit DarkanakraD ihr 15. Studioalbum vor!

Musikalisch besinnt sich die Band dabei augenscheinlich auf ihre Anfangsjahre, denn zweifellos wird DarkanakraD von melodischen Death Metal Anteilen dominiert, vollzieht dabei aber gleichzeitig auch eine Weiterentwicklung. Das Album, dessen Titel übersetzt soviel wie „Armageddon“ bedeutet, schließt die Realms Of Odoric Trilogie, die 2016 mit dem gleichnamigen Album begann, ab. Wir dürfen gespannt sein, denn DarkanakraD enthält unterm Strich alles, was die Band in den letzten 30 Jahren geprägt hat und ist ein Album, wie man es zum Bandjubiläum sich selbst und den eingefleischten Fans nicht besser hätte schenken können! Das Album wird elf Songs enthalten und als CD und Vinyl erscheinen. Einen ersten Blick auf das, natürlich von Kris Verwimp gestaltete, Coverartwork findet ihr oben. Be prepared, mehr Infos schon bald

