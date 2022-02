Dragonbreed: neues Album „Necrohedron“ erscheint am 22.04.2022

Die Jungs des Suidakra/Graveworm Melodic Death Metal Mixups Dragonbreed haben die Arbeiten an ihrem Debüt-Longplayer abgeschlossen. Die stilistische und auch personelle Zeitreise in die Anfangszeit des Genres wird den Titel Necrohedron tragen und am 22. April über MDD Records veröffentlicht! Roh, wild und beflügelt vom Spirit der gemeinsamen Anfangsjahre, musiziert sich das Quintett um Graveworm Sänger Stefano Fiori und Suidakras Arkadius Antonik durch die acht Songs, die eine Spielzeit von gut 38 Minuten haben werden. Ebenso mit an Board: Cover-Artist Kris Verwimp, welcher sich nicht nur für das Artwork, sondern auch für das lyrische Lyrics verantwortlich zeigt, wobei es sich um eine Konzept-Story handelt, die schon seit langem unerzählt in seiner Schublade schlummerte und jetzt zu Dragonbreed passt wie die Faust aufs Auge. Eine erste Hörprobe und weitere Infos gibts schon bald!

https://www.facebook.com/dragonbreedofficial