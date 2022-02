Goodbye June: zeigen ihr brandneues Video für „Three Chords“

Goodbye June haben ein neues Video zu ihrem Song Three Chords aus dem kommenden Album See Where The Night Goes veröffentlicht und damit ein weiteres Mal ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Unter der Regie von Jordan Wolfbauer (Badflower, Joyous Wolf) zeigt Three Chords beide Seiten von Goodbye June: die düstere Spannung, die ihr Rock’n’Roll auf die Bühne bringt, kombiniert mit den familiären Wurzeln, die sie so stark im Country-Leben verankert haben, da sie als Cousins zusammen aufgewachsen sind und in den Bächen von West Tennessee und Süd-Indiana abhingen. Sänger Landon Milbourn benutzte sogar das alte Mikrofon seines Großvaters Wilbur während des gesamten Drehs, eine sentimentale Aussage, die den Mann widerspiegelt, der so einflussreich in der musikalischen Erziehung der Band war, dass der Song Three Chords größtenteils über ihn und seinen bleibenden Einfluss auf das Cousinen-Trio geschrieben ist.

„Wir haben versucht, uns an Wes Anderson und Martin Scorsese-Filmen zu orientieren – es hat etwas Einzigartiges, die Kamera etwas länger als ’normal‘ still zu halten, um das Setting, die Kleidung und die Energie der Performance einzufangen“, erklärt die Band.

„Wir haben uns gefragt, was einige unserer liebsten Performance-Videos sind. The Last Waltz von [Martin Scorsese] und Sympathy For The Devil von den Rolling Stones waren einstimmig. Die Schnitte und Einstellungen in diesen Performance-Videos lassen den Betrachter die Performance wirklich spüren. Wir haben uns davon inspirieren lassen und eine warme oder „Vintage“-Beleuchtung verwendet, um dies zu ergänzen“, heißt es weiter.

See Where The Night Goes erscheint am 18. Februar 2022 und kann weltweit auf signiertem, limitiertem farbigen Vinyl, schwarzem Vinyl und CD hier: https://webstore.earache.com/goodbye-june vorbestellt werden.