Haunted Plasma: veröffentlichen neues Musikvideo „Machines Like Us“

Svart Records ist stolz darauf, das Debütalbum, I, von Haunted Plasma zu veröffentlichen. Futuristischer Synthesizer Sound trifft hier auf kosmischen Black Metal. Haunted Plasma ist „Mensch trifft Maschine“ in einem kybernetischen Ödland, vor einem konzeptionellen Hintergrund im Stil von William Gibson und Phillip K. Dick. Die kreativen Köpfe hinter dem Sound von Haunted Plasma zitieren Terry Riley, Massive Attack, eine zeitgenössische Interpretation von Krautrockkult, psychedelischem Black Metal und Techno aus den 90er-Jahren, was zu einer Orgie aus mutierten Sounds führt.

Heute veröffentlicht die Band ein neues Video zu Machines Like Us, in dem Mat McNerney als Gastsänger zu sehen ist. Jeder Akkord und jeder Ton sagen unsere beängstigende Zukunft voraus, der wir unweigerlich auf die eine oder andere Weise begegnen werden.

„Machines Like Us is a song that pulsates and sparkles hypnotizing lines of code straight into the nervous system. It presents a bittersweet vision of a machine intertwining with the human consciousness“, wie der Gitarrist von Haunted Plasma, Juho Vanhanen, die neue Single beschreibt.

Juho Vanhanen (Oranssi Pazuzu, Grave Pleasures), Timo Kaukolampi (K-X-P, Op:l Bastards) und Tomi Leppänen (Circle, Aavikko, K-X-P) sind die Musiker, die in ihren jeweiligen Projekten die Grenzen des Sounds neu definiert haben. Außerdem gibt es Gastvocals von Mat McNerney (Hexvessel, Carpenter Brut, Grave Pleasures/Beastmilk), Pauliina Lindell (Vuono, Dust Mountain) und Ringa Manner (Ruusut, The Hearing). Haunted Plasma versprichen ein außerirdisches Erlebnis mit einigen der führenden zeitgenössischen Musiker der finnischen Heavy- und Avantgarde-Musikunterwelt.

I ist ein Album von talentierten Musikern, die sich zusammengefunden haben, um einen völlig neuen Sound zu kreieren, der ganz und gar ihr eigener ist und dort leuchtet, wo noch kein Licht zuvor geschienen hat.

Das Debütalbum von Haunted Plasma erscheint am 31. Mai über Svart Records. Die Platte wird es auf CD, digital und folgenden Vnyl-Varianten geben, die alle ein 12” Booklet beinhalten: 300 auf Standard Black Wax, 200 Amber + Black Smoke und 500 auf Turquoise/Black Marble

Haunted Plasma: I Tracklist:

Seite A

1.⁠ ⁠Reverse Engineer

2.⁠ ⁠Machines Like Us

3.⁠ ⁠Spectral Embrace

Seite B

4.⁠ ⁠Echoes

5.⁠ ⁠Haunted Plasma

