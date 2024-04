AXIDS: veröffentlichen neues Video zu „Axidpelliarmus“

„Bergab ohne Bremsen – diese Band ist ein halsbrecherischer Heidenspaß und ein triftiger Grund, Punkrock doch noch nicht abzuschreiben.“ Jörkk / Love A

Am 28. Juni veröffentlichen die Hamburger Punk-Chaoten AXIDS mit den Amerikanern von Knelt Before aus Oregon ein Split-Mini-Album mit dem Titel Split Screen. Es enthält Originalsongs beider Bands und Coverversionen der Songs der anderen Bands. Klingt nach Spaß, Lärm und ewiger Jugend. Die eine Seite voller stabiler HC-Screamo-Hymnen, die andere eine konsequente Fortsetzung dessen, was die AXIDS 2021 mit ihrer Veröffentlichung Kids With An Axe begonnen haben: ein wilder Mix aus Punk, Garage und Black Metal mit einer gehörigen Portion Wahnsinn.

Musikalisch weiterentwickelt, bleibt inhaltlich alles beim Alten: Scream of Consciousness, Humor und purer Blödsinn. Die Titel sprechen für sich. Hier und dort taucht dann aber doch mal eine Message auf: „Nie wieder Krieg. Nie wieder Voldemort!” – zu hören im Opener: Axidpelliarmus …

AXIDS kommentieren die erste Single wie folgt: „Axidpelliarmus ist ein wilder Mix aus ballerndem Punkrock und wildem Schreigesang. Hier trifft Energie auf Groove, Hogwarts auf Weltgeschehen. Nie wieder Voldemort, nie wieder Krieg! Nie waren wir dümmer. Nie waren wir relevanter. Habt Spaß, bleibt antifaschistisch!“

Wie es zu der Split gekommen ist, erzählen die AXIDS so: „Als wir das Ganze vor drei Jahren gestartet haben, sind wir schnell über Insta mit unendlich vielen nicen Leuten in Kontakt gekommen. So auch mit Knelt Before. Wir haben uns sofort verstanden und eine Bandfreundschaft ist trotz der großen Distanz entstanden.”

Die Split läuft unter dem Titel Split Screen und zeigt, wie die Jungs von beiden Bands aufgewachsen sind: Popkultur, Videospiele und Punkrock. Parallelen und Unterschiede wurden hier mit viel Passion fürs Detail von dem Künstler Rachid Lotf für das Cover Artwork in Szene gesetzt.

Aufgenommen wurde die Seite der AXIDS von Yannig Malry – kein Unbekannter in der deutschen Punkszene – im Off Ya Tree Studio in Hamburg. Den Mix verantwortet Tobi Forneberg, der ansonsten für seine Extrem-Metal-Produktionen oder als Live-Mischer vom Freak Valley Festival bekannt ist. Ein musikalischer Spagat, der den AXIDS zugutekommt. Veredelt wurde das ganze zum Schluss von Philipp Welsing von Original Mastering.