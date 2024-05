The Hu: haben neues Live-Video zum Song „Tatar Warrior“ veröffentlicht

The Hu begeistern seit ihrem Durchbruch im Jahr 2019 das Publikum weltweit mit ihrem einzigartigen „Hunnu-Rock“, bei dem sie traditionellen mongolischen Kehlkopfgesang und uralte einheimische Instrumente mit modernem westlichem Hardrock kombinieren. The Hu haben die Charts dominiert, darunter zwei erste Plätze in den US Billboard World Album und Top New Artist Albums Charts, ausverkaufte Headliner-Tourneen rund um den Globus gespielt (einschließlich USA, Europa, Großbritannien und Australien) sowie Auftritte bei einigen der größten Musikfestivals weltweit absolviert, wie dem Download, Rock Am Ring, Coachella, Lollapalooza und Glastonbury.

The Hu freuen sich, die Veröffentlichung ihres kommenden Livealbums Live At Glastonbury für den 7. Juni über Better Noise Music, digital und auf CD anzukündigen. Die Aufnahmen hierzu wurden bei ihrem Auftritt auf dem legendären Glastonbury Festival in Somerset, U.K. im Jahr 2023 aufgenommen. Das Album enthält elf Songs, darunter den RIAA Gold-zertifizierten Hit Wolf Totem, der bis heute knapp 100 Millionen Videoaufrufe generieren konnte, sowie weitere beliebte Tracks aus ihrem 2019er-Debüt The Geregund dem Nachfolgealbum Rumble Of Thunder (2022). Es enthält auch den Track Eseerin Vasahina, den The Hu für das EA-Spiel Star Wars Jedi: Survivor geschrieben haben. Eine limitierte Vinyl-Version von Live At Glastonbury wurde exklusiv zum Record Store Day am 20. April veröffentlicht.

The Hu haben außerdem ein Live-Video zum Song Tatar Warrior veröffentlicht, das während ihrer vergangenen Co-Headliner-Tour mit Asking Alexandria in US aufgenommen wurde.

“During our performance at the Glastonbury Festival in 2023, the crowds were extra lively and energetic, so in turn we were bursting with energy”, so The Hu. “We are delighted to be sharing that live performance recording with you. Check out the track Tatar Warrior that caused a massive crowd surf and got everyone chanting.”

The Hu werden in diesem Herbst als direkter Support der Heavy-Metal-Legenden Iron Maiden vom 4. Oktober bis zum 17. November ihre beeindruckende Live-Performance dem Publikum in ganz USA präsentieren. Anfang dieser Woche kündigten The Hu ihre Headline Europatournee Hishigten an. Alle EU-Termine gibt es weiter unten und Tickets gibt es hier: https://www.thehuofficial.com/tour-1

The Hu – Live At Glastonbury Tracklist:

1. Shihi Hutu (Live at Glastonbury)

2. The Gereg (Live at Glastonbury)

3. Shoog Shoog (Live at Glastonbury)

4. Eseerin Vasahina (Live at Glastonbury)

5. Tatar Warrior (Live at Glastonbury)

6. Upright Destined Mongol (Live at Glastonbury)

7. Black Thunder (Live at Glastonbury)

8. Through The Never (Live at Glastonbury)

9. Yuve Yuve Yu (Live at Glastonbury)

10. Wolf Totem (Live at Glastonbury)

11. This Is Mongol (Live at Glastonbury)

The Hu 2024 Tourdates EU:

9/4 Helsinki, FI – House of Culture

9/5 Tampere, FI – Pakkahuone

9/7 Tallinn, EE – Helitehas

9/8 Riga, LV – Palladium

9/10 Gdyina, PL – Arena Gdynia

9/12 Glwice, PL – Arena Glwice

9/13 Leipzig, DE – Felsenkeller

9/14 Prague, CR – Sasazu

9/15 Vienna, AT – Gasometer

9/17 Zagreb, CT – Culture Factory

9/18 Milan, IT – Magazzini General

9/20 Lausanne, CH – Les Docks

9/21 Saarbrucken, DE – Garage

9/22 Zurich, CH – Komplex 457

9/24 Lyon, FR – Le Radiant

9/25 Barcelona, ES – Razzmatazz

9/26 Madrid, ES – Riviera

