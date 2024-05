Apocalyptica: veröffentlichen neue Single „One“ feat. James Hetfield & Robert Trujillo

Apocalyptica freuen sich, die dritte Single von Apocalyptica Plays Metallica, Vol. 2 anzukündigen. One folgt auf die ersten Singles The Four Horsemen und The Unforgiven II und enthält eine Spoken-Word-Feature von keinem Geringeren als Metallica-Frontmann James Hetfield! Außerdem steuerte Metallica-Bassist Robert Trujillo – wie schon für The Four Horsemen – Bassspuren bei.

Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 setzt die Reise fort, die 1996 begann, als vier Cellisten der weltberühmten Sibelius-Akademie in Helsinki eine symphonische Hommage an die größten der Big Four schufen – die Heavy-Metal-Titanen Metallica. Für ihr zehntes Album kehren die klassisch-orientierten Rocker zu ihren Wurzeln zurück, um den Kreis einer legendären Geschichte zu schließen. Außerdem gibt es eine Reihe von Überraschungen, angefangen bei einer einzigartigen Zusammenarbeit.

Die dritte Single One von Metallicas Meilenstein And Justice For All aus dem Jahr 1988 ist eine atemberaubende Neuinterpretation eines der größten musikalischen Momente Metallicas – ein wahrer Höhepunkt in ihrer 40-jährigen Karriere. Auf der Single ist Metallica-Frontmann James Hetfield selbst zu hören, der die unnachahmlichen, mittlerweile unsterblichen Texte in einer mitreißenden Spoken-Word-Interpretation vorträgt. Dies ist mehr als eine einzigartige Zusammenarbeit, hier wird Geschichte geschrieben.

„Ich finde es unglaublich, dass James das machen wollte“, sagt Eicca Toppinen. „Wir dachten immer: ‚Es wäre toll, eines Tages etwas mit Metallica zu machen!‘ Ich glaube, sein Enthusiasmus kam von dem anderen Ansatz, den wir verfolgten – manchmal sind es die verrücktesten Ideen, die die Leute begeistern, und das war unsere Herausforderung.“

„Der Text von One ist poetisch und wir dachten, dass eine Spoken-Word-Version ein anderes Licht auf ihn werfen würde“, fügt Perttu Kivilaakso hinzu. „Als Fan muss ich sagen, dass es unglaublich war, es endlich zu hören. Ich saß zu Hause und weinte. Meine Hände zitterten. Es war eine unglaubliche Reise.“

Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 wurde vom langjährigen Kollaborateur und Studio-Ikone Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Soundgarden, Nine Inch Nails, Tool) produziert und erscheint am 7. Juni über das neue Label Throwdown Entertainment.

Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 Tracklist:

1. Ride The Lightning

2. St. Anger

3. The Unforgiven II

4. Blackened

5. The Call Of Ktulu (in memory of Cliff Burton)

6. The Four Horsemen (ft. Rob Trujillo)

7. Holier Than Thou

8. To Live Is To Die

9. One (ft. James Hetfield)

10. One (Instrumental)

Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich.

Am Album-Releasewochenende werden Apocalyptica eine große Hometown-Show in der Helsinki Ice Hall spielen, als Teil Metallica-Weekends in der Stadt. Die Thrash Metal-Ikonen treten sowohl am Tag vor als auch am Tag nach dem Apocalyptica-Konzert selbst in Helsinki auf.

Im Herbst gehen Apocalyptica auf ausgedehnte Plays Metallica Vol. 2 Tour durch Europa, inklusive 9 Konzerten im DACH-Raum. Der Vorverkauf startet heute.

26.09.2024 – (DE) Hamburg, Große Freiheit

07.10.2024 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

08.10.2024 – (DE) Munich, Tonhalle

09.10.2024 – (DE) Cologne, E-Werk

10.10.2024 – (AT) Vienna, Gasometer

12.10.2024 – (DE) Dresden, Alter Schlachthof

13.10.2024 – (DE) Berlin, Columbiahalle

22.11.2024 – (CH) Lausanne, Metropole

23.11.2024 – (CH) Zurich, Komplex

Apocalyptica sind:

Eicca Toppinen

Perttu Kivilaakso

Paavo Lötjönen

Apocalyptica online:

Website | Facebook | Instagram