Time For Metal – Event Rückblick September 2024

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Overkill auf Scorching Europe Tour am 01.09.2024 in der Markthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2024 in der Balver Höhle vom 05.09.2024 bis 07.09.2024 / Der Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2024 in der Balver Höhle vom 05.09.2024 bis 07.09.2024 / Der Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Haste Open Air am 06.09. und 07.09.2024 in Osnabrück – Haste Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Haste Open Air am 06.09. und 07.09.2024 in Osnabrück – Haste Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 06.09. bis 08.09. 2024 in Luhmühlen – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 06.09. bis 08.09. 2024 in Luhmühlen – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Freedom Call und die Silver Romantic Metal Nights 2024 am 08.09.2024 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Hard On The Wind Festival 2024 am 09.09.2024 in der Kieler Pumpe (den Artikel findet ihr HIER!)

Haken auf An Evening With Haken Europe 2024-Tour am 11.09.2024 im Übel & Gefährlich in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Living The Dream – Together Tour 2024 – Tarja und Marko Hietala am 12.09.2024 im Anker in Leipzig (den Artikel findet ihr HIER!)

Neaera am 14.09.2024 im Skaters Palace, Münster (den Artikel findet ihr HIER!)

Mono Inc. Symphonic am 14.09.2024 in der Lübecker Kulturwerft Gollan (den Artikel findet ihr HIER!)

Castle am 17.09.2024 Live im Pitcher in Düsseldorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Fifth Angel auf When Angels Kill European-Tour 2024 am 19.09.2024 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

J.B.O. + Support am 20.09.2024 im Backstage in München (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Metal Open Air – Herbstoffensive V am 20.09. und 21.09.2024 im Uhrenwerk in Weimar (den Artikel findet ihr HIER!)

Haby Rockt Open Air 2024 am 20.09 und 21.09.2024 (den Artikel findet ihr HIER!)

Deaf Forever Birthday Bash am 21.09.2024 in der Markthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Presented by TFM.rocks: Thrashtember am 21.09.2024 im Florinsmarkt, Koblenz (den Artikel findet ihr HIER!)

Sonata Arctica auf Clear Cold Beyond Tour am 22.09.2024 in der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)

Portrait – Release Show for the New Album The Host am 22.09.2024 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Kalandra / Special Guest Lili Refrain am 24.09.2024 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Orphaned Land auf A Heaven You May Create European Tour 2024 am 25.09.2024 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Bucovina auf Hevi Blec Set Tour 2024 am 25.09.2024 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Apocalyptica – Plays Metallica Volume Two Tour 2024 am 26.09.2024 im Docks, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Satan auf UK/Europe Tour 2024 am 27.09.2024 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Symphony X auf European Tour 2024 am 29.09.2024 im Knust, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)