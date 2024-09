Freedom Call und die „Silver Romantic Metal Nights 2024“ am 08.09.2024 im Logo, Hamburg

Event: Freedom Call, Silver Romantic Metal Nights 2024

Bands: Freedom Call, Night Laser

Ort: Logo Hamburg, Grindelallee 5, 20146 Hamburg

Datum: 08.09.2024

Kosten: VVK 27 €, AK 33 €

Zuschauer: ca. 180

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Happy Metal, Sleaze Rock, Hair Metal

Links: https://www.logohamburg.de/

Setlist Freedom Call:

A Perfect Day Hammer Of The Gods Tears Of Babylon Supernova Silver Romance Union Of The Strong The Quest Infinity Out Of Space Mr. Evil Freedom Call Power & Glory Warriors High Above Metal Is For Everyone Land Of Light

Kaum zu glauben, aber wahr. Freedom Call feiern silberne Hochzeit. Die 1998 gegründete Truppe aus Franken spielt in ihrer eigenen Happy-Metal-Liga. Wobei das so nicht richtig ist. Der Power Metal von Chris Bay und Co. strahlt eine gewisse Fröhlichkeit aus, aber nicht mehr oder weniger als bei anderen Bands. Nur war Freedom Call eine der ersten Kapellen, die den verstaubten Power Metal Ende der 90er mit ihrem speziellen Style neues Leben einhauchten. Stairway To Fairyland aus dem Jahr 1999 war der Anfang der Karriere. Übrigens waren Freedom Call 1999 mit Saxon in Hamburg. Da muss wohl jemand von Helloween genauer hingeschaut haben. Gitarrist Sascha Gerstner landete 2001 bei Weiki und Co. und ist auch heute noch Bestandteil der Kürbisköpfe.

Zurück zur Gegenwart. Der Opener auf der Silver Romantic Tour ist Night Laser aus Hamburg. Die sind das passende Pendant zu Freedom Call im Segment Sleaze Rock und Hair Metal. Ein Abend der Glückseligkeit für Metaller?

Ganz so ist es nicht, aber die Hitze des Tages spült der abendliche Regen etwas weg, genauso wie die seit einigen Monaten laufende Klimaanlage im Logo. Es tropft nicht mehr von der Decke, wenn mehr als 200 Menschen in der Hütte sind. Der Balken in der Mitte der Bühne und der leicht verbaute Innenraum mit den Stützpfeilen machen immer noch den Charme des 50-jährigen Clubs aus. Der Laden feiert im September 2024 goldene Hochzeit – da müssen Chris Bay und Co. sich noch mächtig strecken, wenn die Herren ihre goldene Hochzeit 2048 feiern wollen.

Night Laser eröffnen pünktlich um 20 Uhr den Abend bei ihrem Heimspiel. 2024 haben die Brüder Hankers und ihre Mitstreiter ein neues Album mit dem Namen Call Me What You Want veröffentlicht. Die Scheibe hat viele Facetten, aber auch eine metallische Schlagseite. Die nennt sich vor allem Fiddler On The Roof mit einem kräftigen Schuss Epik. Die Nummer mit einer Laufzeit von mehr als zehn Minuten ist das absolute Highlight für metallisch orientierte Menschen. Zehn Tracks gibt es auf die Ohren, darunter die bekannten Sleaze Rocker wie Laserhead oder Trouble (In the Neighborhood). Circa eine knappe Stunde beackert das Quintett die Bühne, wo vor allem die zweite Gitarre sich live sehr positiv bemerkbar macht. Bisheriger Wermutstropfen ist der oftmals übersteuerte Sound.

Der Umbau ist fix erledigt, dann steht das Quartett um Fronter Chris Bay auf der Bühne. Passend zum Anlass laufen drei Herren in silbermetallic auf. Nur an den Drums sitzt ein unbekanntes Gesicht im schwarzen T-Shirt. Ramy Ali ist verhindert und weilt in Dänemark. Dafür ist der nahezu unbekannte Drummer Dario Trennert von Torrential Rain, einer Modern Metal Band aus Nürnberg, heute am Start. Um es vorwegzunehmen: Der Herr macht seine Sache ausgesprochen gut.

Musikalisch legen die Herren einen Querschnitt ihrer Diskografie zur Silberhochzeit auf die Bretter. Angefangen mit A Perfect Day (Legend Of The Shadowking, 2010) über Hammer Of The Gods (Master Of Light, 2016) bis zu den Hits Tears Of Babylon und Union Of The Strong (Beyond, 2014). Der Hauptblock des Abends kommt von der aktuellen LP Silver Romance, die gleich fünf Nummern zum Set beisteuert.

Mr. Evil inklusive passenden Slash-Hut ist auch dabei, genauso wie das namengebende Freedom Call. Der Schlusspunkt sind die Mitgröler Metal Is For Everyone und Land Of Light. Knapp 90 Minuten stehen die Herren auf der Bühne, bevor die metallische Glückseligkeit endet. Für einen Sonntag ist kurz vor 23 Uhr eine passende Zeit für das Ende eines Konzertabends. Die Besucherschaft muss in der Regel am kommenden Tag bei ihren Chefs antanzen.

Was bleibt von Happy Metal zum 50. Geburtstag im Logo? Wer Freedom Call bestellt, der bekommt genau das, wofür die Herren seit etwas mehr als 25 Jahren stehen. Eine Auszeit für den Kopf und die Gelegenheit zum Mitfeiern zu den eingängigen Melodien. Wie bei Night Laser ist der Sound auch beim Headliner nicht optimal und häufig übersteuert. Dafür können die Bands aber nichts und das Logo ist ein Laden, der nicht so einfach zu beschallen ist.

Eine Randnotiz: Zwei Herren hatten den gleichen Fahrtweg wie der Schreiberling. Die waren bisher nur bei den großen Gigs und haben von Wacken und Co. genug. Die beiden Herren waren aus dem Häuschen und wollen zukünftig nur noch in Clubs wie das Logo gehen. Freedom Call haben nicht nur Happy Metal geliefert, sondern auch Fans von kleinen Bühnen überzeugt. Well done!