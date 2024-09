The Machine und Dirty Sound Magnet: spielen am 06.10.2024 im Das Bett in Frankfurt

Unter der Leitung des Gründungsmitglieds und Band-Architekten David Eering (Gitarre/Gesang) hat The Machine Europa mit ihren lauten und authentischen Live-Shows begeistert. Von Russland bis Portugal und alles dazwischen: Das Trio spielte zahlreiche Clubshows, und alle wichtigen Festivals der europäischen Szene wurden dem umfangreichen Lebenslauf hinzugefügt. Mit dem 2009 erschienenen Solar Corona stieg The Machine schnell zu einem der Vorreiter der europäischen Stoner-Rock-Szene auf. Dieses Album, gespickt mit Hendrix-ähnlichen Jams, wurde sofort zum Underground-Liebling, wobei Moons of Neptune als Herzstück 4,5 Millionen Aufrufe auf YouTube erreichte.

Eine neu belebte Besetzung wird mit Chris Both am Bass (seit 2018) und Klaas Dijkstra am Schlagzeug (seit 2023) vervollständigt. Mit einem neuen Album im Gepäck im Jahr 2023 ist The Machine mehr als bereit, in dieses neue Kapitel zu starten. Das Beste kommt noch. Vorwärts und aufwärts!

Datum: 06.10.2024

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

