Conan: gewaltige Rückkehr mit „Violence Dimension“

Die britischen Doom Metal-Veteranen Conan haben sich mit Metal Injection zusammengetan, um ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum Violence Dimension vor der weltweiten Veröffentlichung am 25.04.2025 auf Heavy Psych Sounds zu präsentieren.

Nach zwei Jahrzehnten im Geschäft kehrt das dreiköpfige Monster Conan mit seiner bisher schwersten Klangäußerung, Violence Dimension, zurück. Dies ist die erste Aufnahme mit dem neuen Bassisten David Ryley, der zuvor bei der legendären Sludge-Band Fudge Tunnel spielte, und produziert wurde von dem ehemaligen Bassisten und langjährigen Produzenten Chris Fielding.

Von der anfänglichen Schockwelle von Foeman’s Flesh bis zum feedback-beladenen Albtraum von Vortexxion und dem gnadenlosen Sludge von Frozen Edges Of The Wound speist sich die Band aus der wachsenden Gewalt und Negativität unserer Gesellschaft und verwandelt diese in eine ermächtigende Formel, um unseren Weg zu kämpfen. „Wir leben alle in der Gewalt-Dimension, und es gibt kein Entkommen.“

Das neue Album Violence Dimension erscheint am 25.04.2025 auf Heavy Psych Sounds.

Conan’s Doom ist einzigartig und aus Granit gemeißelt. Ja, es gab Veränderungen, seit der Gitarrist und Sänger Jon Davis die Gruppe 2006 gründete, aber die Absicht, überragend schwer zu sein – mit extremen Klängen und impressionistischen Texten, die Ideen auf das Wesentliche reduzieren, wo manchmal die ganze Zeile nur ein Wort ist – bleibt der Kern von allem, was sie seitdem getan haben. Über fünf Studioalben in einem Jahrzehnt von 2012 bis 2022 haben Conan den Standard gesetzt, an dem vieles im Bereich „Heavy“ gemessen wird. Im Vergleich dazu wird vieles als unzureichend empfunden.

Trotz der häufigen Vergleiche von Conan’s Musik mit galoppierenden Pferden oder frostbedeckten scharfen Bergen, ist die Wahrheit, dass Conan ein Spiel mit Frequenzen ist. Es ist die tiefe Resonanz, die deine Brust erschüttert, die Tiefe des Basses – jetzt gespielt von David Ryley (ex-Fudge Tunnel) – der Luftdruck aus dem Kickdrum von Johnny King oder die Art und Weise, wie die dunkle, verzerrte Gitarre von Davis durch die schreienden Vocals, die durch den manchmal bestrafenden Angriff schneiden, ausgeglichen wird. Es wird selten Trost geboten, sondern vielmehr die Grausamkeit des Zusammenpralls, des Stolperns und Plünderns verstärkt.

Im Jahr 2024 unterschrieb Conan bei Heavy Psych Sounds als anerkannter Name und eine der führenden Bands ihrer Generation, die in ihrem Heimatland Großbritannien und weit darüber hinaus enormen Einfluss hat. Ihr fünftes Album Evidence Of Immortality brachte eine dunkle Atmosphäre, die mit dem direkten Angriff übereinstimmte. Mit Experimenten in Darkwave und Synthesizern, die der erklärten Grundabsicht der akustischen Kraft Breite verleihen, war es nie schwieriger vorherzusagen, wohin sich ihr Sound in den nächsten Jahren entwickeln könnte, aber was auch immer kommt, Conan wird es töten.