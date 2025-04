Sabaton: neue Single „Templars“ mit epischem Musikvideo ist heute erschienen

Mit Stolz präsentiert Better Noise Music das neueste Signing auf dem Roster: Sabaton, eine der erfolgreichsten schwedischen Bands der Gegenwart und die derzeit wohl wichtigste Power-Metal-Band weltweit. Mit einem Paukenschlag erscheint direkt am heutigen Tag, dem 25. April, die erste Single-Auskopplung Templars aus ihrem kommenden, elften Studioalbum – inklusive hochklassigem Musikvideo.

Die Single Templars wird am 27. Juni außerdem als streng limitierte 12-Inch-Vinyl-Edition erhältlich sein und kann ab sofort vorbestellt werden.

Sabaton – bestehend aus Joakim Brodén (Gesang), Pär Sundström (Bass), Chris Rörland (Gitarre), Thobbe Englund (Gitarre) und Hannes Van Dahl (Schlagzeug) – haben sich mit packenden, historisch akkuraten Erzählungen über Schlachten, Kriege und Heldentaten, verpackt in mitreißenden Songs, eine Legion an treuen Fans auf der ganzen Welt erspielt. Diese danken es ihnen mit über drei Milliarden Streams weltweit und fast zwei Milliarden YouTube-Views.

„Templars war der erste Song, den wir für das neue Album geschrieben haben, und er bringt die dramaturgische Ader von Sabaton perfekt zum Ausdruck“, erläutert Bassist Pär Sundström. „Von Anfang an sprudelten wir über vor Ideen, wie wir den Song auf der Bühne zum Leben erwecken könnten. Wir wollen ihn nicht nur spielen – wir wollen ihn inszenieren!“

Das Musikvideo zu Templars zeigt fiktionalisiert ein mögliches letztes Gefecht der Tempelritter. Die Bandmitglieder schlüpfen in die Rollen der letzten verbliebenen Templer, die geschworen haben, die Geheimnisse ihres Ordens zu schützen. Die Geschichte entfaltet sich, als die Templer einen Brief abfangen, in dem sie vor ihrer bevorstehenden Verhaftung wegen Ketzerei gewarnt werden. Kurz darauf steht ein feindliches Heer vor ihren Toren und fordert im Namen von König Philipp IV von Frankreich ihre Kapitulation. Statt sich zu ergeben, beschließen die Templer, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Einer nach dem anderen fällt im Kampf, bis nur noch ein einziger Krieger übrigbleibt. In einem letzten, verzweifelten Gefecht besiegt er den feindlichen Befehlshaber, bevor er sich in den Bergfried zurückzieht. Dort bringt er das höchste Opfer und steckt die Festung in Brand, um sicherzustellen, dass die Geheimnisse des Ordens auf ewig verborgen bleiben.

Das Video wurde in zwei riesigen, historischen Festungen in Serbien gedreht (Belgrader Festung im Kalemegdan-Park und Festung Smederevo), die beide eine beeindruckende und authentische Kulisse für die epischen Kampfszenen boten. Um sowohl eine realistische Darstellung als auch Sicherheit zu gewährleisten, engagierte die Band eine große Gruppe erfahrener Reenactors. Ihr Fachwissen trug dazu bei, die Kampfszenen mit bemerkenswerter Genauigkeit zum Leben zu erwecken. Die Dreharbeiten erstreckten sich über zwei lange, heiße Tage – die große Sommerhitze sorgte zwar für Herausforderungen beim Dreh, intensivierte aber auch die rohe Energie der Szenen.

Da Thobbe Englund nach fast achtjähriger Auszeit gerade erst wieder frisch zur Band gestoßen war, wollten seine Kollegen seine Rückkehr auf eindrückliche Weise feiern – indem sie ihn zum letzten Templer machten, der einen finalen, epischen Kampf bestreiten sollte. Den ursprünglichen Plan, Englund mit einem Helm auszustatten, damit ihn in fordernden Kampfszenen ein erfahrener Stuntman ersetzen könnte, verwarf der Stuntkoordinator schließlich zugunsten einer anderen Idee: Er bestritt den Kampf selbst an Thobbes Seite. Der Kampf war zwar sorgfältig choreografiert, doch improvisierte Momente verliehen ihm zusätzliche Wucht. In 40 Kilo schwerer Rüstung ließen die beiden in brütender Hitze sprichwörtlich den Boden beben – während Thobbe zu allem Überfluss noch mit einem Fieber kämpfte. Das Durchhalten hat sich gelohnt, denn diese legendäre Performance ist eine würdige Art, seine triumphale Rückkehr zu Sabaton zu besiegeln.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dieses neue Kapitel mit Better Noise Music zu schreiben“, kommentiert Pär Sundström. „Nachdem wir uns mit verschiedenen Plattenlabels auf der ganzen Welt auseinandergesetzt haben, fanden wir, dass Better Noise die perfekte Wahl ist. Als Independent-Label waren sie bislang nicht auf unseren speziellen Stil des Heavy Metal fokussiert – was diese Zusammenarbeit umso spannender macht. Wir sind gespannt, wie sich diese Kollaboration entwickelt, und überzeugt davon, dass sie bereit sind, die Herausforderung anzunehmen, mit einer Band zu arbeiten, die einen einzigartigen Sound in ihr Roster bringt.“

„Wir freuen uns sehr, Sabaton in unserem Roster begrüßen zu dürfen“, sagt Lexie Viklund, Director of A&R des Labels. „Ihre imposante Musik und Erzählkunst begeistern Fans auf der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, ihre Reichweite zu steigern und ihren globalen Einfluss weiter auszubauen.“

Über Sabaton:

In über zwei Jahrzehnten Bandgeschichte haben Sabaton als Headliner auf den größten Festivals gespielt, weltweit Arena-Touren mit ausverkauften Shows absolviert und sich eine treue Fangemeinde aufgebaut – nicht zuletzt durch ihren Ruf als eine der am härtesten arbeitenden Bands im Business. Seit ihrem Debütalbum im Jahr 2005 haben sie mit ihren zehn Studioalben zahlreiche Gold- und Multi-Platin-Auszeichnungen in verschiedenen Ländern erhalten. Acht ihrer Alben erreichten internationale Top-10-Platzierungen, sechs davon die Top 5. In Deutschland landeten ihre letzten drei Alben jeweils auf Platz 1 der offiziellen Albumcharts.

Sabaton wurden acht Mal für die Metal Hammer/Golden Gods Awards nominiert – darunter Auszeichnungen wie „Breakthrough Artist“ (2011) und dreimal „Beste Live-Band“ – sowie für einen Grammis (das schwedische Pendant zum Grammy) als „Best Heavy Metal Band“.

Tourdaten von Sabaton 2025

Weitere Shows (u.a. in den USA und Australien) folgen in den kommenden Wochen:

Sa, 03.05. – São Paulo, BR | Bangers Open Air (Memorial da América Latina)

Di, 06.05. – Buenos Aires, AR | El Teatro Flores (Wars and Wolves Metal Fest)

Fr, 09.05. – Bogota, CO | Royal Center

So, 11.05. – Santiago, CL | The Metal Fest (Movistar Arena)

Di, 13.05. – San Jose, CR | Pepper Club

Do, 15.05. – San Salvador, SV | Museo Marte

Sa, 17.05. – Guadalajara, MX | The MXMF Metal Fest

Sa, 07.06. – Sölvesborg, SE | Sweden Rock Festival

Fr, 14.11. – Köln, DE | Lanxess Arena

Sa, 15.11. – Berlin, DE | Uber Arena

So, 16.11. – Ostrava, CZ | Ostravar Arena

Di, 18.11. – Zürich, CH | Hallenstadion

Do, 20.11. – München, DE | Olympiahalle

Fr, 21.11. – Wien, AT | Stadthalle

Sa, 22.11. – Krakau, PL | Tauron Arena

Mo, 24.11. – Stuttgart, DE | Schleyerhalle

Di, 25.11. – Frankfurt, DE | Festhalle

Mi, 26.11. – Esch Sur Alzette, LU | Rockhal

Fr, 28.11. – Paris, FR | Accor Arena

Sa, 29.11. – Lyon, FR | LDLC Arena

Mo, 01.12. – Amsterdam, NL | Ziggo Dome

Di, 02.12. – Antwerpen, BE | Sportpaleis

Do, 04.12. – London, UK | The O2 Arena

Fr, 05.12. – Manchester, UK | Co-op Live

Sa, 06.12. – Nottingham, UK | Motorpoint Arena

Mo, 08.12. – Hannover, DE | ZAG Arena

Di, 09.12. – Kopenhagen, DK | Royal Arena

Do, 11.12. – Oslo, NO | Unity Arena

Fr, 12.12. – Göteborg, SE | Scandinavium

Sa, 13.12. – Stockholm, SE | 3Arena