Sabaton: veröffentlichen episches Musikvideo zum Song „A Tiger Among Dragons“ vom aktuellen Album „Legends“

Die weltweite #1 Power Metal Band und eine der erfolgreichsten Bands Schwedens, Sabaton, hat das Musikvideo zum Song A Tiger Among Dragons aus ihrem elften Studioalbum Legends veröffentlicht, das am 17. Oktober über Better Noise Music erschienen ist (und damit das Label-Debüt der Band markiert).

Legends konnte dank der großen Fangemeinde der Band beeindruckende Chartplatzierungen in den Luminate U.S.- und internationalen Rankings erzielen, darunter #1 Metal Album (U.S.), #1 Rock Album (U.S.), #1 Current Hard Albums (U.S.), #2 iTunes Album (Global) und #10 Spotify Debut (Global).

Für A Tiger Among Dragons ließen sich Sabaton von Lü Bu inspirieren, dem „Fliegenden General“, einem der furchterregendsten Krieger im alten China. Inmitten des Chaos der späten Han-Dynastie stieg er mit unvergleichlicher Stärke, unglaublicher Fertigkeit mit seiner Hellebarde Sky Piercer und seinem blitzschnellen Pferd Red Hare zur Legende auf. Sein Duell am Hulao-Pass, bei dem er es mit den besten Kämpfern seiner Zeit aufnahm, zementierte seinen Ruf als wahre Legende. Er ist genau die Art von überlebensgroßer Figur, über die man ein Lied schreiben möchte – brutale Schlachten, epische Duelle, Verrat und rohe Kraft.

“Our song A Tiger Among Dragons has a powerful, raw energy to it, but with a more melodic edge”, sagt Sänger Joakim Brodén. “I like to think that it tells Lü Bu’s story with intensity and emotion—it’s epic, but there’s also a sense of drama and depth that really brings the legend to life!”

Bassist Pär Sundström fährt fort, “When Joakim showed me what he, Chris and Thobbe had been working on with this track, I immediately felt that it was a song connected to Asia. The drumming reminded me of those big shows with loads of synchronized drummers. We then needed to find an Asian legend, and although there are many, we decided on China’s Lü Bu. He was the kind of warrior who felt more like a myth than a man, and when we saw how he was projected in comics, games and such, we felt that he was deserving of an anthem. We couldn’t resist turning his legend into a song, so A Tiger Among Dragons was born!“

Für das A Tiger Among Dragons-Musikvideo wollte die Band etwas erschaffen, das absolut episch aussieht und unverkennbar nach Sabaton wirkt. Sie arbeiteten mit spezialisierten Kostüm Designern zusammen, um antike chinesische Rüstungen zu gestalten, die zwar von der Überlieferung inspiriert waren, aber auch für jedes Bandmitglied individuell angefertigt wurden, damit sie ihre Instrumente darin spielen konnten. Gedreht wurde in Belgrad, Serbien – größtenteils vor einem Green Screen, mit später eingefügten CGI-Elementen und Spezialeffekten. Im Video sieht man die Band, wie sie hinter Joakim Brodén steht, während er einer antiken chinesischen Armee gegenübersteht. Dabei werden sie von zwei Zauberinnen unterstützt, die feurige Gitarren aus dem Nichts heraufbeschwören können – und am Ende erhalten sie einen ebenso feurigen Verbündeten.

“We set out to make this video completely over the top”, sagt die Band, “and honestly, we think we nailed it!“

Sabaton sind im November und Dezember auf Arena Tour in ganz Europa unterwegs:.

Sabaton 2025 EU / UK Tourdaten:

14.11.2025 – (DE) Köln, Lanxess Arena

15.11.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena

16.11.2025 – (CZ) Ostrava, Ostravar Arena

18.11.2025 – (CH) Zürich, Hallenstadion

20.11.2025 – (DE) München, Olympiahalle

21.11.2025 – (AT) Wien, Stadthalle

22.11.2025 – (PL) Krakau, Tauron Arena

24.11.2025 – (DE) Stuttgart, Schleyerhalle

25.11.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle

26.11.2025 – (LU) Esch an der Alzette, Rockhal

28.11.2025 – (FR) Paris, Accor Arena

29.11.2025 – (FR) Lyon, LDLC Arena

01.12.2025 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome

02.12.2025 – (BE) Antwerpen, Sportpaleis

04.12.2025 – (UK) London, The O2 Arena

05.12.2025 – (UK) Manchester, Co-op Live

06.12.2025 – (UK) Nottingham, Motorpoint Arena

08.12.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena

09.12.2025 – (DK) Kopenhagen, Royal Arena

11.12.2025 – (NO) Oslo, Unity Arena

12.12.2025 – (SE) Göteborg, Scandinavium

13.12.2025 – (SE) Stockholm, 3Arena

06.06.2026 – (DE) Nürnberg, Rock im Park

07.06.2026 – (DE) Nürburgring, Rock am Ring

13.06. 2026 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock

05.07.2026 – (ES) Cartagena, Rock Imperium Festival