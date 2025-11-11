Sabaton: veröffentlichen episches Musikvideo zum Song „A Tiger Among Dragons“ vom aktuellen Album „Legends“

Die weltweite #1 Power Metal Band und eine der erfolgreichsten Bands Schwedens, Sabaton, hat das Musikvideo zum Song A Tiger Among Dragons aus ihrem elften Studioalbum Legends veröffentlicht, das am 17. Oktober über Better Noise Music erschienen ist (und damit das Label-Debüt der Band markiert).
Legends konnte dank der großen Fangemeinde der Band beeindruckende Chartplatzierungen in den Luminate U.S.- und internationalen Rankings erzielen, darunter #1 Metal Album (U.S.), #1 Rock Album (U.S.), #1 Current Hard Albums (U.S.), #2 iTunes Album (Global) und #10 Spotify Debut (Global).
Für A Tiger Among Dragons ließen sich Sabaton von Lü Bu inspirieren, dem „Fliegenden General“, einem der furchterregendsten Krieger im alten China. Inmitten des Chaos der späten Han-Dynastie stieg er mit unvergleichlicher Stärke, unglaublicher Fertigkeit mit seiner Hellebarde Sky Piercer und seinem blitzschnellen Pferd Red Hare zur Legende auf. Sein Duell am Hulao-Pass, bei dem er es mit den besten Kämpfern seiner Zeit aufnahm, zementierte seinen Ruf als wahre Legende. Er ist genau die Art von überlebensgroßer Figur, über die man ein Lied schreiben möchte – brutale Schlachten, epische Duelle, Verrat und rohe Kraft.
“Our song A Tiger Among Dragons has a powerful, raw energy to it, but with a more melodic edge”, sagt Sänger Joakim Brodén. “I like to think that it tells Lü Bu’s story with intensity and emotion—it’s epic, but there’s also a sense of drama and depth that really brings the legend to life!”
Bassist Pär Sundström fährt fort, “When Joakim showed me what he, Chris and Thobbe had been working on with this track, I immediately felt that it was a song connected to Asia. The drumming reminded me of those big shows with loads of synchronized drummers. We then needed to find an Asian legend, and although there are many, we decided on China’s Lü Bu. He was the kind of warrior who felt more like a myth than a man, and when we saw how he was projected in comics, games and such, we felt that he was deserving of an anthem. We couldn’t resist turning his legend into a song, so A Tiger Among Dragons was born!“
Für das A Tiger Among Dragons-Musikvideo wollte die Band etwas erschaffen, das absolut episch aussieht und unverkennbar nach Sabaton wirkt. Sie arbeiteten mit spezialisierten Kostüm Designern zusammen, um antike chinesische Rüstungen zu gestalten, die zwar von der Überlieferung inspiriert waren, aber auch für jedes Bandmitglied individuell angefertigt wurden, damit sie ihre Instrumente darin spielen konnten. Gedreht wurde in Belgrad, Serbien – größtenteils vor einem Green Screen, mit später eingefügten CGI-Elementen und Spezialeffekten. Im Video sieht man die Band, wie sie hinter Joakim Brodén steht, während er einer antiken chinesischen Armee gegenübersteht. Dabei werden sie von zwei Zauberinnen unterstützt, die feurige Gitarren aus dem Nichts heraufbeschwören können – und am Ende erhalten sie einen ebenso feurigen Verbündeten.
“We set out to make this video completely over the top”, sagt die Band, “and honestly, we think we nailed it!“
Sabaton sind im November und Dezember auf Arena Tour in ganz Europa unterwegs:.
Sabaton 2025 EU / UK Tourdaten:
14.11.2025 – (DE) Köln, Lanxess Arena
15.11.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena
16.11.2025 – (CZ) Ostrava, Ostravar Arena
18.11.2025 – (CH) Zürich, Hallenstadion
20.11.2025 – (DE) München, Olympiahalle
21.11.2025 – (AT) Wien, Stadthalle
22.11.2025 – (PL) Krakau, Tauron Arena
24.11.2025 – (DE) Stuttgart, Schleyerhalle
25.11.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle
26.11.2025 – (LU) Esch an der Alzette, Rockhal
28.11.2025 – (FR) Paris, Accor Arena
29.11.2025 – (FR) Lyon, LDLC Arena
01.12.2025 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome
02.12.2025 – (BE) Antwerpen, Sportpaleis
04.12.2025 – (UK) London, The O2 Arena
05.12.2025 – (UK) Manchester, Co-op Live
06.12.2025 – (UK) Nottingham, Motorpoint Arena
08.12.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena
09.12.2025 – (DK) Kopenhagen, Royal Arena
11.12.2025 – (NO) Oslo, Unity Arena
12.12.2025 – (SE) Göteborg, Scandinavium
13.12.2025 – (SE) Stockholm, 3Arena
06.06.2026 – (DE) Nürnberg, Rock im Park
07.06.2026 – (DE) Nürburgring, Rock am Ring
13.06. 2026 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock
05.07.2026 – (ES) Cartagena, Rock Imperium Festival