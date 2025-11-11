Of Mice & Men: veröffentlichen neue Single „Flowers“ aus dem anstehenden Album „Another Miracle“

Am Freitag, dem 14. November, veröffentlicht die südkalifornische Band Of Mice & Men ihr neues Album Another Miracle über Century Media Records. Mit Flowers ist nun die letzte Single vor der Veröffentlichung des Albums erschienen. Der Song ist eine schwere, aber dennoch hoffnungsvolle Reflexion über Schmerz, Heilung und inneres Wachstum. Er wendet sich an alle, die das Bedürfnis haben, gesehen zu werden und daran erinnert zu werden, das zu pflegen, was noch blüht – ein perfekter Song für Fans des introspektiven Metalcore von Of Mice & Men.

Das Video zu Flowers ist eine weitere Zusammenarbeit mit Regisseur Mike Matsui. Die Band sagt dazu: „Wir freuen uns, das Video zu unserem Song Flowers zu veröffentlichen, das Live-Aufnahmen und Behind-the-Scenes-Material von unseren jüngsten Festivalauftritten kombiniert. Es zeigt die Menschen, die all dies möglich machen – unsere Freunde, unsere Familien und unsere Fans – und unsere Dankbarkeit dafür, dass wir weiterhin für sie Musik produzieren und auftreten können. So „ernähren wir die Blumen“, wie es in dem Song heißt.“

Hier könnt ihr Flowers anhören und hier das Video ansehen:

Ende November reisen Of Mice & Men nach Großbritannien und Europa, wo sie vom 27. November bis zum 14. Dezember auftreten werden. Außerdem wurde gerade eine Australien-Tournee für 2026 angekündigt. Alle Konzerte sind unten aufgeführt, Tickets sind unter ofmicetickets.com erhältlich.

11/27 – Docks – Hamburg, DE

11/28 – Hole 44 – Berlin, DE

11/29 – Anker – Leipzig, DE

11/30 – Meet Factory – Prague, CZ

12/02 – Progresja – Warsaw, PL

12/04 – Backstage – Munich, DE

12/05 – Essigfabrik – Cologne, DE

12/06 – Kulturfabrik Kofmehl – Solothurn, CH

12/08 – Bataclan – Paris, FR

12/09 – 013 – Tilburg, NL

Another Miracle zeigt Of Mice & Men von ihrer persönlichsten und umfangreichsten Seite. Das Album wurde in Eigenregie geschrieben, produziert und aufgenommen.

„Bei der Eigenproduktion und Eigenaufnahme dieses Albums sowie der beiden letzten Alben haben wir wirklich versucht, unsere bisherigen Leistungen zu übertreffen – und das liegt ganz bei uns“, erklärt Schlagzeuger Valentino Arteaga. „Insbesondere bei diesem Album wollten wir die Grenzen dessen, wie unsere Band klingt, erweitern.“

Vor Flowers gab es mit Troubled Water, Another Miracle’s Titelsong und Wake Up, der mehrere Wochen lang die Active Rock Radio Charts erklomm und dort Platz 17 erreichte, einen Vorgeschmack auf das Album.

Um die Veröffentlichung von Another Miracle zu feiern, startete Of Mice & Men einen Wettbewerb mit mehreren Preisen, die bis zum Veröffentlichungstag verlost werden, darunter eine personalisierte Goldplakette. Fans können mehrmals teilnehmen. Alle Details und Infos zur Teilnahme gibt es hier.

Die Band hat außerdem Micespace ins Leben gerufen, eine neue Online-Community, in der sie unveröffentlichte Musik und Demos, Behind-the-Scenes-Material aus allen neun Album-Epochen, frühzeitigen Zugang zu Tour-Tickets und jede Menge exklusive Inhalte und Fan-Vergünstigungen teilt. Kerrang! hat sich mit der Band zusammengetan, um ein Album-Bundle mit einem VIP-Laminat und einem exklusiven gedruckten Zine zu veröffentlichen – weitere Informationen gibt es hier.