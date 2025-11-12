Clutch: sind im Dezember auf „Europe Tour 2025“

Die US-amerikanische Stoner-Rock-Band Clutch ist 2025 mit ihrer Fortune Tellers Make A Killing Nowadays Europe-Tour 2025 auch in Deutschland zu erleben. An fünf Standorten werden die Rocker ihr selbstbetiteltes Album aus dem Jahr 1995 zur Feier des runden Geburtstages komplett performen.

Clutch haben sich 1990 gegründet und liefern eine Melange aus Hard Rock, Stoner Rock und Blues Rock. Das aktuelle Werk stammt aus dem Jahr 2022 und nennt sich Sunrise On Slaughter Beach.

Beim Beiprogramm haben Clutch sich mächtig ins Zeug gelegt und mit Bokassa aus Norwegen eine aufstrebende Rockband verpflichtet, die den grundsätzlichen Stoner-Sound mit Elementen aus Hardcore und Punk vermischt. Die Truppe aus Trondheim ist mittlerweile beim Majorlabel Napalm Records unter Vertrag, was die zukünftige Erwartungshaltung verdeutlicht.

Dazu gesellen sich 1000mods aus Griechenland, die ihr aktuelles Werk Cheat Death im Gepäck haben. Wie Bokassa sind auch 1000mods schwer in eine Genre-Schublade zu stecken. Stoner oder Desert Rock ist die Basis. Dazu kommen Einflüsse aus Psychedelic Rock, Grunge bis Doom Metal.

Die Termine im deutschsprachigen Raum:

02.12.2025 – Hamburg, Grosse Freiheit 36

03.12.2025 – Berlin, Huxleys Neue Welt (verlegt von Festsaal Kreuzberg)

07.12.2025 – München, Backstage Werk

08.12.2025 – Wiesbaden, Schlachthof

10.12.2025 – Köln, Live Music Hall

Tickets: Klick