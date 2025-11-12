Minotaurus: haben das Video zu ihrem Power-Metal-Opus „Coming Home“ veröffentlicht

Seit Jahrhunderten verhandeln Seefahrersagen die Läuterung im Angesicht des Sturms. Die See fungiert darin nicht als Kulisse, sondern als Prüfstein: Wenn Gefahr und Untergang drohen, weicht Beutegier der Besinnung. Mannschaft und Kapitän erkennen die eigene Verletzlichkeit und vertrauen auf höhere Mächte – ein klassisches Motiv zwischen Abenteuer, Moral und Spiritualität, das bis heute nachwirkt und immer wieder zeitgemäß interpretiert wird. In diese Tradition reiht sich Coming Home ein, der neue Clip der deutschen Power-/Folk-Metal-Formation Minotaurus. Als Vorab-Signal für das für November angekündigte, siebte Studioalbum Memories In The Haze präsentiert sich der Beitrag als kurzer Musikfilm – inszeniert von Kevin Ehrl (E(h)rlebnisfilm).

Als Vorab-Clip zum kommenden Longplayer Memories In The Haze markiert Coming Home das bislang am aufwändigsten produzierte Musikvideo der Aschaffenburger. Im Zentrum steht ein Duett von Frontmann Oliver Klump und Sängerin Clarissa Hobeck, musikalisch zwischen Power- und Folk-Metal verortet. Inhaltlich greift der Film die Sagenwelt der Freibeuter des 15. bis 17. Jahrhunderts auf, die in einen ausweglosen Sturm geraten – in dem Wissen, dass es kein Entkommen gibt.

Das Neue Studioalbum: Memories In The Haze

Mit Memories In The Haze erscheint am 28. November 2025 bei NRT-Records das neue Langspielalbum der bayerischen Folk- & Power Metal Band Minotaurus und setzt inhaltlich einen breiten Akzent: von Mythen und Legenden bis zu Themen, die klar in der Gegenwart verankert sind.

Memories In The Haze bündelt Mythos und Realität zu einem Panorama aus Zweifel, Trost und Hoffnung. Der powermetal-geprägte Titeltrack Memories In The Haze zeichnet das Bild eines Schlachtfeld-Überlebenden und fungiert als Metapher für den Weg der Band zwischen Höhen, Verlusten und Neuaufbruch. Master Of The Universe porträtiert ein allmächtiges Wesen, das mit „Teile und herrsche“ nach Kontrolle strebt. Coming Home richtet den Blick auf Piraten am Rand des Untergangs, die im Glauben Halt finden – getragen von einem intensiven Duett. Mit Der Jüngling Am Bache und Sehnsucht begegnet klassische Lyrik metallischer Wucht; Liebesschmerz, Fernweh und existenzielle Suche erhalten eine zeitgemäße Lesart. D.R.I.P. beschließt die Lonely Dwarf-Saga als Prüfungsweg zwischen Gottvertrauen und gelobtem Land. Heroes beleuchtet die Kosten von Macht, Lonely Prisoner gibt einem Todeskandidaten Stimme. Proud Kings Of Avalon reflektiert die Flucht in virtuelle Welten, während Tears Of A Hero (Neuinterpretation) innere Wunden freilegt. Goodbye öffnet den Ausblick auf das nächste Kapitel.

Memories In The Haze Tracklist:

1. Master Of The Universe

2. Memories In The Haze

3. Coming Home

4. Der Jüngling Am Bache

5. D.R.I.P.

6. Heroes

7. Lonely Prisoner

8. Proud Kings Of Avalon

9. Sehnsucht

10. Tears Of A Hero

11. Goodbye

Auf Echoes In The Haze folgt Memories In The Haze

Am 18. April 2025 erschien die digitale, drei Songs umfassende EP Echoes In The Haze. Neben Tears Of A Hero – einer Neuaufnahme eines Bandtitels aus den 1990er-Jahren – enthält sie die Schiller-Vertonung Der Jüngling Am Bache sowie D.R.I.P., mit dem die Geschichte des Lonely Dwarf ihren Abschluss findet. Die Videos stammen von Frank Kelch (Metal-YouTuber Ruhrpott-Pälzer).

Seit 1994 stehen Minotaurus für eine Bühne zwischen Theaterästhetik und Metal-Show: Kostüme, ausgearbeitete Visuals und ein energischer Mix aus Folk- und Power-Metal prägen die Auftritte. Das Leitmotiv bleibt: Konzerte als Gesamterlebnis – musikalisch wie visuell.