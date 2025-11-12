Highest Primzahl On Mars – What???

Highest Primzahl On Mars waren mal wieder auf der Erde – oder zumindest in deren tontechnischer Umlaufbahn. Nach dem Debüt Escape From Moronia und dem Nachfolger Error Not Found stellt das Frankfurter Quartett nun die einzig logische Frage: What??? Das dritte Album der Kraut-, Space- und Psychedelic-Rocker erscheint am 15. November 2025 über Clostridium Records – auf Vinyl und CD, letztere mit zwei überirdisch langen Bonustracks. Und natürlich gilt wie immer: Es gibt keine Fehler, nur Frequenzen, die man noch nicht versteht.

Die Crew: Arun Kumar (Gitarre, Theremin), Uli „Hank“ Wagner (Gitarre), Frank Diedrich (Bass, FX) und Gerd Böhme (Schlagzeug, Stylophone) – vier Astronauten mit jahrzehntelanger Erfahrung im freien Schweben zwischen Sound und Stille.

Mit What??? gelingt ihnen ein Album, das klingt, als hätte Can einen Stromausfall auf der ISS überlebt. Der Titeltrack eröffnet mit einem massiven Groove, über dem Gitarren und Theremin zu einem schillernden Plasmafeld verschmelzen. Gerd Böhmes Schlagzeug treibt das Raumschiff motorisch voran, während sich die Saitenarbeit zwischen meditativer Hypnose und eruptivem Chaos aufspannt – ein Flug ohne Ziel, aber mit Richtung. Mind Is Coming schraubt sich 17 Minuten lang in den Orbit, durchquert Meteorfelder aus Feedback und Lichtreflexion. Path Of Peace dagegen atmet den Geist der 70er, als Musik noch bewusstseinserweiternd und Verstärker noch heiß waren.

In Dim Nofio Yn Yr Afon verdichten sich die Strukturen zu galaktischen Improvisationen. Klangfelder, die wachsen, wuchern, kollabieren und wieder auferstehen. Jazzige Einlagen inklusive. Timescape ist ein akustischer Science-Fiction-Trip. Mit Botcamp und Edge Of Time driften Highest Primzahl mit Energie durch die Galaxie, bevor sie zum Ende den Nova Express nehmen. Alles fließt, alles driftet, nichts bleibt.

Wenn das Vinyl von What??? endet, fängt eine weitere Reise erst an. Die CD-Version mit ihren beiden Bonustracks zeigt sich quasi als eine Schleuse zu einer anderen Dimension. Curved Nothing mit seinen Spoken Words führt ins vermeintliche Chaos mit Asteroideneinschlägen, bevor sich mit Planet 18:34 ein zwanzigminütiger Drone-Koloss aufbaut, der sich langsam aus dem eigenen Gravitationsfeld löst – Richtung Stille, Richtung Sinn, vielleicht auch einfach Richtung Unendlichkeit.

Douglas Adams sagte einmal: „Alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, widerspricht der natürlichen Ordnung der Dinge.“ Genau deshalb klingt dieses Album so, wie es klingt. Die Herren jenseits der kosmischen 35 wissen, dass man für solche Musik keine Jugend, sondern Erfahrung im Kontrollverlust braucht.

Das Album-Release-Konzert von Highest Primzahl On Earth findet am 15. November 2025 im Dreikönigskeller in Frankfurt a. M. statt.

Hier geht es für weitere Informationen zu Highest Primzahl On Mars – What???in unserem Time For Metal Release-Kalender: