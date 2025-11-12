As Everything Unfolds: veröffentlichen neue Single ‚What You Wanted‘ feat. Dani Winter-Bates von Bury Tomorrow

As Everything Unfolds, die kürzlich ihren Vertrag bei Century Media bekannt gegeben haben, haben ihre neue Single What You Wanted veröffentlicht, auf der Dani Winter-Bates von Bury Tomorrow zu hören ist.

Zur Single sagt Sängerin Charlie Rolfe: „In den letzten zwei Jahren habe ich beobachtet, wie verschiedene Menschen in meinem Leben mit Suchterkrankungen zu kämpfen hatten, meist im Zusammenhang mit Alkohol. Es ist schmerzhaft und schwer zu sehen, wie die Menschen, die man am meisten liebt, sich jeden Tag selbst zerstören, und nicht helfen zu können. Es ist frustrierend, nichts tun zu können, und wütend auf ihre fehlende Empathie für den Schmerz zu sein, den sie einem täglich zufügen.“

Sie fährt fort: „Ich habe viele Parallelen im Film The Shining aus den 1980er-Jahren gefunden, der bekanntlich als Allegorie auf Alkoholismus gesehen wird. Jacks Familie sorgt sich um seine Gesundheit und sein Wohlbefinden, während sie zusehen, wie er langsam zugrunde geht. Seine Familie ist frustriert über die Situation, in die er sie bringt, und zugleich von ihm verängstigt, wenn er seine schlimmste Seite zeigt. Das hat mir gezeigt, dass ich oft frustriert und verängstigt wegen dieser Person war und mich manchmal fühlte, als würde ich in meinem eigenen Overlook-Hotel leben – verzweifelt versuchen, diese Person zu retten, aber auch erkennen, dass es manchmal das Beste ist, einfach zu gehen. Ich habe diese Welt als kreatives Medium genutzt, um meine eigene Geschichte zu erzählen.“