As Everything Unfolds: veröffentlichen neue Single/Video „Set In Flow“

As Everything Unfolds freuen sich, ihr Signing bei Century Media bekannt zu geben. Um diese Neuigkeit zu feiern, ist die Band mit der brandneuen Single Set In Flow zurückgekehrt. Seht euch das Video hier an:

Die Frontfrau von As Everything Unfolds, Charlie Rolfe, spricht über den neuen Song Set In Flow und erklärt: „This song was written directly from the perspective of a replicant/non-human, starting off at the beginning of the song being told who/what they are: a carbon copy of another. Eventually we follow them wanting to distance themselves from what they were, slowly becoming confident and comfortable in their uniqueness learning how to be human, even reflecting on their previous existence in anger, being kept in the dark about their unique consciousness.“

Die Band ignoriert traditionelle Genre-Grenzen mit ihrem markanten Sound und strebt danach, ein einzigartiges Hörerlebnis zu schaffen, das eine Vielzahl von Genres innerhalb des Alternative-Bereichs und darüber hinaus kombiniert. Mit über 30 Millionen Streams bleibt ihr Schaffen nicht unbemerkt.

As Everything Unfolds wurden für drei Heavy Music Awards nominiert, darunter die Auszeichnung für das Beste Album im Jahr 2024, und traten bereits auf ikonischen europäischen Festivals wie dem Download Festival, Graspop, Rock For People, Resurrection und Wacken auf. Zudem haben sie ausgiebig mit Bands wie Electric Callboy, Enter Shikari, Skindred, Bury Tomorrow, Holding Absence und vielen anderen getourt.

Mit neuer Musik und dem Signing bei Century Media verspricht das Jahr 2025 ein großes Jahr für die Band zu werden, in dem sie ihre neue Ära auf zahlreichen Touren und Festivals präsentieren werden.

As Everything Unfolds – Live-Termine 2025

20/06/2025: Graspop Metal Meeting – BE

21/06/2025: Kassel – Färberei – DE*

23/06/2025: Karlsruhe – Die Stadtmitte – DE*

24/06/2025: Münster – Café Sputnik – DE*

26/06/2025: Düsseldorf Vier Linden Open Air – DE*

27/06/2025: Meadow Festival – DE

28/06/2025: Impericon Festival – DE

04/07/2025: Radar Festival – UK

26/07/2025: Hills Of Rock Festival – BG

22/11/2025: Core Fest – DE

*Headline Show, Support: The Oklahoma Kid

As Everything Unfolds sind:

Charlie Rolfe – Gesang

Adam Kerr – Gitarre

George Hunt – Bass

Jon Cassidy – Synths/Programmierung

As Everything Unfolds online:

https://www.instagram.com/aseverythingunfolds/

https://www.facebook.com/AsEverythingUnfolds/