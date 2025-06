Rivers Of Nihil: selbstbetiteltes fünftes Album erreicht in der ersten Woche die Spitze der Billboard-Charts

Rivers Of Nihil haben mit ihrem selbstbetitelten fünften Studioalbum, das am 30. Mai über Metal Blade Records veröffentlicht wurde, weltweit 2,8 Millionen Streams auf Spotify erzielt. In der ersten Woche nach der Veröffentlichung stürmte das Album die Billboard-Charts und erreichte dabei den zweiten Platz in der Kategorie der aktuellen Hard-Music-Alben, den siebten Platz in der Kategorie der aktuellen Rock Alben sowie ebenfalls den siebten Platz in der Kategorie der Independent Label Alben und weitere Erfolge.

Gitarrist Brody Uttley erklärt: „On this new record, I wanted to make sure that this stuff would hit hard live with just the four of us before adding in all of the sparkly auxiliary ‚frosting‘ on top.“

Rivers Of Nihil präsentieren auch zusätzliche Musiker, darunter Patrick Corona am Altsaxophon, Stephan Lopez am Banjo, McFarland am Cello und eine Reihe weiterer Gastvokalisten. Trotz des frischen Ansatzes passt das Album jedoch nahtlos in die Diskografie der Band. Mit Where Owls Know My Name (2018) sprengten Rivers Of Nihil alle ihnen zugeschriebenen Etiketten, und mit dem 2021 erschienenen Nachfolger The Work betraten sie weiteres Neuland.

Unser TFM-Redakteur Juergen S. hat sich das neueste Meisterwerk aus dem Hause Rivers Of Nihil im vorab einverleibt und die maximal mögliche Punktzahl vergeben. Lest hier seine Meinung:

Rivers Of Nihil sind gerade im Endspurt ihrer einmonatigen Nordamerika-Tournee mit Support von Holy Fawn, Inter Arma und Glacial Tomb.

Rivers Of Nihil – The Aggressive Progressive Tour

w/ Holy Fawn, Inter Arma, Glacial Tomb

(verbleibende Termine)

6/18/2025 Eulogy – Asheville, NC

6/19/2025 The Canal Club – Richmond, VA

6/20/2025 The Meadows – Brooklyn, NY

6/21/2025 Fairmount Theatre – Montreal, QC

6/22/2025 Lees Palace – Toronto, ON

Rivers Of Nihil sind:

Adam Biggs – Bassgitarre, Gesang

Andy Thomas – Gitarre, Gesang

Brody Uttley – Gitarre, Klavier, Tasten, Programmierung

Jared Klein – Schlagzeug, Gesang

