Testament & Obituary: live am 14.10.2025 in der Großen Freiheit 36 in Hamburg

Am Dienstag, dem 14.10.2025, erwartet Hamburg ein echtes Metal-Highlight: Die legendären Thrash-Metal-Pioniere Testament und die Death-Metal-Veteranen Obituary bringen ihre gemeinsame Thrash Of The Titans-Tour in die Große Freiheit 36. Unterstützt werden sie von den deutschen Thrash-Ikonen Destruction sowie Nervosa die Goatwhore ersetzten.

Testament-Gitarrist Eric Peterson kündigte an, dass die Band eine besondere Setlist mit tiefen Cuts, Klassikern und neuen Songs präsentieren wird. Obituary plant ein spezielles Set mit Material aus ihrem Klassiker Cause Of Death, während Destruction mit neuem Album im Gepäck auftritt.

Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr, das Konzert startet um 18:30 Uhr. Tickets sind ab 58,00 € (zzgl. Gebühren) erhältlich. Der exklusive Vorverkauf startete am 30.04.2025 um 10:00 Uhr auf eventim.de, der allgemeine Vorverkauf begann am 02.05.2025 um 10:00 Uhr.

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/testament-obituary/