As Everything Unfolds: veröffentlichen ihr neues Album „Did You Ask To Be Set Free?“ und ein neues Musikvideo zu „Find Another Way“

Am 10. April veröffentlichten As Everything Unfolds ihr neues Album Did You Ask To Be Set Free? über Century Media.

„Die Leute erwähnen oft, dass ihr Album für sie eine Reise durch ihre Erfahrungen war, eine Art Therapie, wenn man so will“, sagt Charlie Rolfe, Frontfrau von As Everything Unfolds. „Ich habe mich noch nie so tief mit etwas verbunden gefühlt wie mit diesem Album. Der Entstehungsprozess dieses Albums begann in einer äußerst positiven Phase meines Lebens: Wir fingen an, das Album zu schreiben, alles lief gut, die Musik floss, wir hatten zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Demos, ich lebte in Harmonie und Glück und begann endlich, mich im Leben mit meinen Bandkollegen, Freunden, meiner Familie und meinem Partner im Reinen zu fühlen – nur um dann von einer Veränderung getroffen zu werden, bei der ich mehr verlor, als ich überhaupt beschreiben kann.“

„Ich musste aus meinem Zuhause ausziehen, Drogen und Alkohol haben die Menschen um mich herum zerstört“, fährt sie fort. „Gleichzeitig verstarb mein Freund und Bandkollege Jamie. All dieses Trauma und diese Trauer versetzten mich in einen Zustand der Taubheit, ich verlor jegliches Selbstbewusstsein. Nach einiger Zeit beschlossen wir, uns wieder ans Schreiben zu wagen. Ich begann, nach meinen Therapiesitzungen viel Tagebuch zu führen und diese Einträge in Songtexte umzuwandeln, und daraus entstanden viele der Songs, die man auf diesem Album hört. Angesichts der Umstände von Jamies Tod und anderer Traumata, die mitten im Prozess passierten, spürt man wirklich die Veränderung, die klangliche und textliche Dynamik in der Musik, und so schwer es auch ist, einige der Tracks anzuhören, wenn man weiß, was ich durchgemacht habe, und weiß, dass Jamie manche Tracks entweder gehört hat oder nicht – selbst jetzt ist es noch schwer zu verarbeiten, aber dieser Prozess, diese Bewegung und der Lauf der Zeit machen es zu einer Reise unserer Erfahrungen.“

Über Find Another Way, die neue veröffentlichte Single aus dem Album, sagt Charlie: „Find Another Way ist ein Song darüber, mich mit meiner eigenen Selbstaufopferung abzufinden und die Kontrolle über Dinge loszulassen, die ich einfach nicht mehr kontrollieren kann. Ich erkannte, dass ich einfach dem Weg folgen musste, der schon immer für mich bestimmt war. Ich begann wirklich darüber nachzudenken, wie sehr ich mich im Alltag besser zurechtfinden konnte, sobald ich meine gegenwärtige Realität und meinen Weg akzeptierte und die Dinge einfach geschehen ließ – indem ich die Person opferte, die ich vor all meinen Traumata war, sie losließ und mich zu dieser neuen Version meiner selbst entwickelte, ob das nun vorerst zum Guten oder zum Schlechten ist, das ist, wer ich jetzt sein soll, und ich werde einen anderen Weg finden, zu sein, eine andere Art zu existieren und mich selbst wiederzufinden. Ich erinnere mich, wie ich Donnie Darko gesehen habe, und aus irgendeinem Grund hat mich der Film bei diesem einen Mal auf eine Weise berührt, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte: zu sehen, wie Donnie sich mit seinem eigenen Tod abfinden musste, damit seine Freunde und Familie weiterleben konnten, wie er versuchte, seine neue Realität zu ignorieren, und am Ende sein Glück darin fand, zu wissen, dass das, was er getan hatte, alle um ihn herum gerettet hatte.“

As Everything Unfolds sind:

Charlie Rolfe – Gesang

Adam Kerr – Gitarre

George Hunt – Bass

Jon Cassidy – Synthesizer/Programmierung