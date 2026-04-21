Kingsmash: zeigen die Magie der Albumaufnahmen mit dem neuen Video zu „I Don’t Know Where To Go“

Die Melodic-Power-Rock-Band Kingsmash aus dem Schwarzwald hat ein neues Musikvideo zum Song I Don’t Know Where To Go veröffentlicht, der aus dem kommenden Album der Band The Heart Remains At Home stammt, das am 1. Mai über Fetzner Death Records erscheint.
Diesmal gewährte uns die Band Einblick in die Iguana Studios, wo Kingsmash mit Christoph Brandes an den Aufnahmen, dem Mix und dem Mastering des neuen Albums arbeiteten. Das Video dazu gibt es hier:
