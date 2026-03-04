Kingsmash: neues Album „The Heart Remains At Home“ erscheint am 01.05. über Fetzner Death Records

Die deutschen Melodic-Power-Rocker Kingsmash veröffentlichen am 1. Mai ihr neues Album The Heart Remains At Home über Fetzner Death Records.

Das Album wird durch den Song The War of The Angels angekündigt, der als Lyric-Video hier verfügbar ist:

Mit ihrem Debütalbum The Heart Remains At Home liefern Kingsmash eine kraftvolle Mischung aus melodischem Power-Rock und Metal, die gleichermaßen eingängig wie mitreißend ist. Die Songs vereinen fette Gitarrenriffs, ausdrucksstarke Melodien und emotionale Intensität – eine perfekte Balance zwischen Härte und Gefühl. Fans von eingängigen Melodien und kraftvollen Metal-Elementen kommen hier voll auf ihre Kosten. Mit dem Album The Heart Remains At Home präsentiert die Band den mehr als würdigen und lang ersehnten Nachfolger ihrer ersten EP Black Forest Power Rock (2025). Mit ihrem Debütalbum beweisen Melodic Power Rock einmal mehr, dass Black Forest Power Rock nicht nur ein Bandslogan, sondern ein Versprechen ist!

The Heart Remains At Home – Trackliste:

Infernal Fire Devil Inside Your Head The War of the Angels Sparrow The Heart Remains At Home The Wild Girl I Don’t Know Where To Go Calm Down Run Away Dragonslayer

Aufnahme, Mixing und Mastering: Christoph Brandes (Iguana Studios). Texte und Musik: Michael Herr.

Kraftvoll, energiegeladen und eingängig – so lässt sich der Sound von Kingsmash am besten beschreiben. Das Quartett kombiniert kraftvolle Gitarrenriffs mit einem treibenden Bass und dynamischen Drums. Getragen von melodischen Gesangslinien und hymnischen Refrains entfaltet sich ein mitreißender Sound, der sowohl Classic-Rock-Fans als auch Metalheads begeistert. Obwohl Kingsmash erst seit Ende 2023 unter diesem Namen aktiv sind, bringen die vier Musiker jeweils jahrzehntelange Erfahrung aus verschiedenen Bands und unzähligen Live-Auftritten mit. Dieses umfassende Know-how spiegelt sich in ihrem ausdrucksstarken Songwriting und ihrer souveränen Performance wider.

Kingsmash sind:

Michael – Gesang, Gitarre

Ralf – Gitarre

Atze – Bass

Severin – Schlagzeug

Kingsmash online:

Facebook – Instagram