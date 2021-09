Second Reign: veröffentlichen zweite Single vom kommenden Album

Die Melodic Power Rock Band Second Reign aus der Schweiz hat ihre neue Single Another Night veröffentlicht!

Single-Streaminglinks und Vorbestellmöglichkeiten sind hier hinterlegt » https://lnk.to/secondreigngravity

Der Song stammt vom kommenden Debütalbum Gravity, das am 24.09.2021 bei Massacre Records erscheinen wird.

Das offizielle Video zur vorherigen Single Fire kann man sich auf https://youtu.be/4YU2Gr9hcOk ansehen.

Das offizielle Video zu Another Night wird aufgrund einer Verzögerung bei der Produktion voraussichtlich am 24. September erscheinen.

Gravity beinhaltet 13 eingängige Songs – alle gemischt von Mack Schildknecht bei Mack Music und gemastert von Christoph Beyerlein / Stem Masters – die mit fesselnden Melodien, harmonischen Gitarrensounds, soliden Basslines und treibenden Drumbeats bestechen.

Mitte 2017 gegründet, hat sich die Band um Sänger/Bassist Stephan Lipp, Gitarrist Alain Schneble, Keyboarder Bo Rebsamen und Drummer Dan Hammer dem Rock der 80er Jahre verschrieben, ohne dabei altbacken zu klingen.

Second Reign – Gravity

1. Uninvited

2. The Truth

3. Let Me Breathe

4. Fire

5. Falling

6. Borderline

7. Wrong

8. Another Night

9. You’ll Never Catch Me (When I’m Gone)

10. Dark Matter

11. Uncover

12. The Big Lie

13. Home

Second Reign live:

25.09.2021 CH Binningen – Klangvoll-Bar/Rockfact Music Club

19.11.2021 CH Frauenfeld – Ölfleck Event-Bar

18.12.2021 CH Siebnen – District 28

https://www.second-reign.ch

https://www.facebook.com/secondreign