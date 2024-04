Crawling Chaos live mit Hexer, Teufelnacht, Nebelkrähe und Wrack am 11.05.2024 im Jugendkulturcafé Troisdorf (Vorbericht)

Bands: Hexer, Teufelnacht, Nebelkrähe und Wrack

Ort: Jugendkulturcafé Troisdorf, Römerstraße 1, 53840 Troisdorf

Datum: 11.05.2024

Kosten: 15 Euro VVK, 18 Euro AK

Genre: Black Metal, Avantgarde Black, Psychedelic Black

Besucher: 250

Veranstalter: Crawling Chaos Records

Link: https://www.facebook.com/events

Crawling Chaos Records laden am 11.05.2024 zur Labelnacht nach Troisdorf ins Jugendkulturcafé ein. Dafür, dass es eine rabenschwarze Nacht wird, sorgen gleich vier Bands des Labels.

Die Hooded Crow, auf Deutsch: Nebelkrähe schwingen ihre schwarzen Flügel, um direkt aus München nach Troisdorf zu fliegen. Die Black Metaller werden dann zur Landung im Jugendkulturcafé ansetzen, um euch mit rabenschwarzem Black Metal zu erfreuen.

Black Metal Ist Tot!? Sollte man diesem Song von Teufelnacht glauben? Dass dem nicht so ist, wollen Teufelnacht an diesem Abend in Troisdorf beweisen. Dafür haben sie sogar ein Ausnahmeverbrechen gemacht, so jedenfalls der Titel ihres Albums! Die Band wird euch einen Mix zwischen Old School Black Metal und Black ’n‘ Roll servieren.

„Ein Wrack ist ein durch Verfall oder Schaden unbrauchbar gewordenes Fahrzeug. Am häufigsten bezieht sich der Begriff auf gesunkene oder zerstörte Schiffe“, so kann man in Wikipedia nachlesen. In unserem Fall ist Wrack eine Black Metal Band aus Bochum. Getreu ihrem Namen werden euch Wrack mit einem innovativen Black Metal mitnehmen, auf eine Reise zu den Altäre Der Vergänglichkeit.

In einer unheiligen schwarzen Nacht des Crawling Chaos sollten auch Hexen anzutreffen sein! In diesem Fall sind es die Dortmunder Hexer. Das Duo Hexer, bestehend aus M (Gitarre, Gesang) und M (Schlagzeug) ist dabei allerdings nicht so bunt, wie man gewöhnlich M&Ms kennt. Ihre Rituale vollziehen sie eher mit einer dunklen Doom / Sludge Mischung.

Anhänger dunkler Musik und Kulte sollten sich die Crawling Chaos Labelnacht in Troisdorf nicht entgehen lassen. Karten könnt ihr im Vorverkauf direkt hier ordern!