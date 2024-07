Abysmal Oceans: habem ihre Debüt-EP „Ravenous Abyss“ veröffentlicht

Die auf den Malediven ansässige Band Abysmal Oceans lädt Black Metal-Fans mit ihrer Debüt-EP Ravenous Abyss ein, die am 8. Juni unabhängig veröffentlicht wurde, in die Tiefen der Dunkelheit hinabzusteigen. Ravenous Abyss präsentiert eine Mischung aus maledivischer Fantasie und Folklore, die den unheimlichen Reiz des Abgrunds heraufbeschwören. Durch vier miteinander verbundene Kurzgeschichten werden die Zuhörer auf eine Reise in das Reich von Abysma eingeladen, einer uralten und bösartigen Macht, die unter dem Ozean herrscht.

Bestellt euch Ravenous Abyss bei Bandcamp: https://bit.ly/46hNTVH

Im Herzen des Indischen Ozeans, wo türkisfarbenes Wasser auf weiße Sandstrände trifft, erhebt sich der dunkle Sound von Abysmal Oceans aus den Tiefen tropischer Inselchen. Im Gegensatz zu seiner idyllischen Umgebung überschreitet maledivischer Black Metal geografische Erwartungen und taucht tief in Themen dunkler ozeanischer Kräfte und spiritueller Zerstörung ein. Angeführt von visionären Figuren wie Occultus Monolith, Unholy One und Usham Demoriel, stellt Ravenous Abyss mit seiner rohen Aggression, angetrieben von den Schlagzeuger Krzysztof Klingbein, die Wahrnehmung des Genres in Frage.

Ravenous Abyss – Tracklist:

1. Dominion

2. Ascension

3. War March

4. Nightmares

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Ravenous Abyss wurde von George Nerantzis gemischt und gemastert, der für seine Arbeit mit legendären Metal-Bands wie Abbath und Dark Funeral bekannt ist.

Abysmal Oceans sind:

Usham Demoriel – Gesang

Occultus Monolith – Gitarre

Unholy One – Bass

Krzysztof Klingbein – Schlagzeug

Featuring: Fufu (Nothnegal) auf Ascension

Abysmal Oceans online:

https://hyperfollow.com/AbysmalOceans