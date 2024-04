Hellbutcher: veröffentlichen am 31.05. ihr selbstbetiteltes Debüt bei Metal Blade Records

Aus den Tiefen des Black Metal-Undergrounds kommt eine seiner elitärsten Figuren mit einer neuen Band und einer noch böseren Einstellung. Als Frontmann der legendären schwedischen Maniacs Nifelheim haben Hellbutcher den schlechten Ruf des echten Black Metal mit eiserner Faust verteidigt. Jetzt, mit der gleichnamigen neuen Band, geht die wilde Mission der totalen Metal-Manie weiter.

Nach dem Ende von Nifelheim, die Ende 2022 ihre letzte Show spielten, verschwendeten Hellbutcher selbst keine Zeit, um weiterzumachen. „I realized I needed to create my own band to uphold the true spirit of metal. I was incredibly inspired!“ Zusammen mit alten Weggefährten des Bösen, den Gitarristen Necrophiliac (ebenfalls von Mordant) und Iron Beast, dem Bassisten Eld und dem Schlagzeuger Devastator (Ex-Nifelheim), machten sich Hellbutcher schnell daran, diese Vision zum Leben zu erwecken.

In kurzer Zeit hatten sie genug Material gesammelt, um ihr wütendes, höllisches, selbstbetiteltes Debütalbum aufzunehmen. Die Aufnahmen fanden an verschiedenen Orten in Schweden statt, unter anderem in Devastators eigenem Red And Black Hall Drum Studio und in den Chrome Studios von Iron Beast, und sie produzierten und masterten alles selbst – „No need for an outside producer since we knew exactly how our band should sound.“ Es ist ein Album, das stolz und eindeutig als ein Werk des reinen, metallischen Chaos dasteht.

Vom Opener des Albums und der ersten Single The Sword Of Wrath an ist die Absicht von Hellbutcher laut und deutlich: den Geist von Venom, Bathory, Iron Maiden, Exciter, Motörhead, Mercyful Fate und den aggressiven Geist des wahren Heavy Metal zu kanalisieren. Es ist eine Explosion des teuflisch Bösen, gnadenlos dargeboten von wahren Meistern dieser Form. „It kicks off with an epic intro and then dives into a frenzy of thrashing guitars, followed by a powerful chorus and an obscure yet heavy middle section with shredding guitar solos – everything you’d want in a metal song, in my opinion,“ erklären Hellbutcher. „The song’s lyrics are somewhat metaphorical, inspired by my decision to continue the path I started decades ago with Nifelheim.“

Seht euch das Video zu The Sword Of Wrath von Hellbutcher hier an:

Mit einem beneidenswerten musikalischen Stammbaum und einem Killer-Album im Gepäck sind Hellbutcher sicher, der Black Metal-Szene einen Stempel aufzudrücken. Der Mann selbst glaubt, dass dieses Album noch verheerender sein könnte als sein bisheriges Werk. „I believe this band has the potential to surpass Nifelheim; we’ve accomplished more in a year than I did in the last decade with Nifelheim,“ erklären Hellbutcher. „The key difference lies in the fact that this band shares a common goal. I am now filled with tremendous inspiration, and I plan to create new songs, records, and gigs at a completely different pace than before.“

Mit den Worten, dass Poser sterben sollten, und dem Versprechen, dass ihre Live-Shows „eine halsbrecherische Erfahrung“ sein werden, steht dem Underground ein Ausbruch des Bösen bevor, wie er ihn schon lange nicht mehr erlebt hat. Zeit, das Kreuz auf den Kopf zu stellen: Hellbutcher sind da und es wird bösartig!

Das selbstbetitelte Album Hellbutcher wird am 31. Mai digital und in den folgenden physischen Formaten und Sondereditionen veröffentlicht:

– Jewel Case (EU + US)

– „Metal“ Vinyl (EU + US)

– Special Edition (EU – CD, DVD, Patch)

– Special Edition (EU – LP, DVD, Patch) Orange Yellow Marbled Vinyl

– 180g Black Vinyl

– Ash Grey Smoke Vinyl (EU – Ltd. 300, Sound Pollution excl.)

– Blood Stained Ice Splatter Vinyl (EU – Ltd. 300)

– Red „Black Dust“ Vinyl (EU – Ltd. 200, Sweden Rock Mag excl.)

Hellbutcher könnt ihr hier vorbestellen: metalblade.com/hellbutcher

Hellbutcher – Tracklisting:

1. The Sword Of Wrath

2. Perdition

3. Violent Destruction

4. Hordes Of The Horned God

5. Death’s Rider

6. Possessed By The Devil’s Flames

7. Satan’s Power

8. Inferno’s Rage

Hellbutcher – Bestzung:

Hellbutcher – Gesang

Necrophiliac – Gitarren

Devastator – Schlagzeug

Eld – Bass

Iron Beast – Gitarren

