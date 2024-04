Hanging Garden: streamen komplettes „Citylight Sessions“-Konzert

Ein intimes und hautnahes Video von Hanging Garden, wie sie fünf Songs vor einem kleinen Publikum in der finnischen Designfirma Paja & Bureau vortragen, ist im Vorfeld der Citylight Sessions-EP online gegangen, die am 19. April über Agonia Records in digitaler Form erschienen ist. Seht euch das gesamte Konzert hier an:

Auf Citylight Sessions enthüllt das finnische Ensemble eine Reise in das Urbane und das Ätherische. Die unverwechselbare Veröffentlichung zeigt eine Reihe von alternativen Wiedergaben von fünf Tracks ihres von der Kritik gefeierten Albums The Garden von 2023, die eine frische, atmosphärische Perspektive auf ihren charakteristischen Sound bieten.

In einem beispiellosen Schritt transformieren Hanging Garden ihre Klanglandschaft, indem sie den vertrauten Mantel des Gothic Doom Metal abstreifen. Stattdessen setzt die Band auf eine üppige Symphonie aus Synthesizern, ätherischen Gitarren-Soundscapes und Drumcomputern, die ein intimes und eindringlich schönes Erlebnis schaffen.

Citylight Sessions wurde während einer intimen Live-Performance in den zeitgenössischen Galerieräumen der Designfirma Paja & Bureau aufgenommen. Die Gegenüberstellung der eindringlichen Melodien von Hanging Garden mit der Kulisse des innovativen Designraums von Paja & Bureau schafft ein Erlebnis, das sich wohltuend von herkömmlichen Musikveranstaltungen unterscheidet.

Das Mixing und Mastering sowie das Coverartwork wurden von Toni Hatakka erstellt.

Citylight Sessions – Tracklisting:

1. The Journey (Live Remake)

2. The Four Winds (Live Remake)

3. The Garden (Live Remake)

4. The Fireside (Live Remake)

5. The Construct (Live Remake)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

EP-Formate:

– Digital

Hanging Garden Besetzung:

Toni Hatakka – Gesang

Riikka Hatakka – Gesang

Rikaika Hataka – Gitarre, Gesang

Jussi Hämäläinen – Gitarren, Gesang

Mikko Kolari – Gitarren

Kimmo Tukiainen – Gitarren

Nino Hynninen – Keyboards

Jussi Kirves – Bass

Antti Ruokola – Schlagzeug

Hanging Garden online:

Website: http://hanging-garden.org

Facebook: https://www.facebook.com/HangingGardenOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/hanginggrdn