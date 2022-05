Dawn Of Solace – Notes Of Perdition (EP)

Artist: Dawn Of Solace

Herkunft: Lahti, Finnland

Album: Notes Of Perdition

Genre: Gothic / Doom Metal

Spiellänge: 16:57 Minuten

Release: 20.05.2022

Label: Noble Demon

Link: https://www.facebook.com/dawnofsolace/

Bandmitglieder:

Alle Instrumente – Tuomas Saukkonen

Gesang – Mikko Heikkilä

Tracklist:

White Noise Event Horizon Skyline Flames Of Perdition

Im Januar dieses Jahres erschien das Album Flames Of Perdition von Dawn Of Solace, hinter dem der Finne Tuomas Saukkonen (Wolfheart, Before The Dawn) steckt. Zusammen mit Sänger Mikko Heikkilä (Kaunis Kuolematon) hat er mit diesem Album ein ganz großes Gothic / Doom Werk voller Atmosphäre aus Traurigkeit und Melancholie hingelegt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch hier mein Review zu dem Album Flames Of Perdition nochmals zu Gemüte führen.

Am 20.05.2022 wird das Label Noble Demon eine EP unter dem Titel Notes Of Perdition (Unplugged Studio Live) heraus bringen. Der Titel bzw. der Untertitel sagt bereits, worum es sich hier handelt: Unplugged Versionen von Songs vom aktuellen Album. Es sind deren vier in der Anzahl.

Ich bin hin und hergerissen, denn die Unplugged Versionen der vier Songs White Noise, Event Horizon, Skyline und Flames Of Perdition könnten intimer und intensiver überhaupt nicht sein, sind doch bereits die Songs im Original nicht zu toppen.

Andererseits muss ich mich echt fragen, wieso man nur diese vier Songs in einer Unplugged Version veröffentlicht, das hätte man dann doch bitte gleich auch mit den restlichen vier Songs (ich lasse die beiden Bonustracks hier einmal absichtlich außen vor) so machen und quasi das Album als Unplugged und „normale“ Ausgabe veröffentlichen können.

Oder man hätte die hier vorliegende vier Unplugged Versionen als Bonus zum Original draufpacken können … Sei es drum, ich hatte leider nicht zu entscheiden und so sind wir nun bei einem Album und einer Unplugged EP. Die Veröffentlichungspolitik müssen letztlich das Label und die Bands selbst verstehen.